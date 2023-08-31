***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarManisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan panel radyatör üretim hattımızda 2022 yılında başladığımız kapasite artışı yatırımı kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" belgesi için yapılan başvurumuz sonuçlanmıştır.Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 31.08.2023 tarihinden Şirketimize gönderilen "Çevresel Etki Değerlendirme Belgesi"nde ÇED raporu hazırlanması gerek bulunmadığının tespit edildiği ve projeye "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının verildiği ifade edilmiştir.Kamuoyu ve Pay Sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190592BIST