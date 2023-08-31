***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2023 18:04
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan panel radyatör üretim hattımızda 2022 yılında başladığımız kapasite artışı yatırımı kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" belgesi için yapılan başvurumuz sonuçlanmıştır.
Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 31.08.2023 tarihinden Şirketimize gönderilen "Çevresel Etki Değerlendirme Belgesi"nde ÇED raporu hazırlanması gerek bulunmadığının tespit edildiği ve projeye "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının verildiği ifade edilmiştir.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190592
BIST
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18:057.918
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 10,80
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.881
En Yüksek
8.006
18:0526,6663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0236
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,5701
18:0529,0172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,1345
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,8778
18:051.666,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.666,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.660,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|6,38
|31.203.601
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,20
|59.597.633
|% 10,00
|
|KRTEK
|29,04
|58.812.897
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,47
|2.842.168
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|4.544.968
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|4.192.076
|% -9,99
|
|KTLEV
|50,25
|448.640.107
|% -9,95
|
|UZERB
|173,70
|2.619.560
|% -9,95
|
|ISBIR
|96,00
|4.795.035
|% -8,05
|
|BRMEN
|4,28
|1.168.024
|% -7,76
|
|ASTOR
|144,00
|11.776.351.593
|% 5,73
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|TUPRS
|141,10
|6.897.501.962
|% -0,77
|
|THYAO
|245,00
|6.120.742.001
|% -1,17
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|EKGYO
|8,59
|3.008.882.183
|% 0,47
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|YKBNK
|15,90
|3.941.684.602
|% -2,69
|
|PETKM
|20,44
|4.991.473.156
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6552
|26,6663
|% -0,09
|
|Euro
|28,8931
|29,0172
|% -0,46
|
|Sterlin
|33,7091
|33,8781
|% -0,38
|
|Frank
|30,0966
|30,2779
|% -0,51
|
|Riyal
|7,0936
|7,1291
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-0,80
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.936
|11.073
|-85,00
|
|Yarım
|5.485
|5.558
|-42,00
|
|Çeyrek
|2.734
|2.779
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,95
|20,98
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,68
|85,68
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICUGS
Yüzde 4.88 oranında artışla 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 816 adet işlem
-
17:58OSTIM
Yüzde 9.99 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 704, 228 adet işlem
-
17:57IPEKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 410, 106 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 04 kaybederek (% -0.27 ) 8, 462
-
17:56XU100
Endeks 7, 926 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 133, 280.00 milyon TL de