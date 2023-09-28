***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.09.2023 tarihinde yaptığı toplantısında Ortadoğu Ülkelerinden gelen yoğun PPRC üst yapı boru ihracat taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla1. İstanbul boru fabrikamızda mevcut 5 hatta ilave olarak, Elazığ fabrikamızda PPRC üst yapı boru üretimini gerçekleştirmek üzere 5 yeni hat yatırımı ile kapasitenin %100 artırılmasına,2. Bu amaçla, halihazırda kullanılmayan 5 hatta bulunan makine ve teçhizatların PPRC üretimine uygun hale getirilmesi amacıyla modernizasyon ve dönüşüm çalışmalarının başlanılmasına,3. Modernizasyon ve dönüşüm çalışmalarının Ekim 2023 ayı içerisinde tamamlanarak üretime başlanılmasına,4. Modernizasyon ve dönüşümden kaynaklanan finansmanın Şirketimiz mevcut iç kaynaklarından karşılanmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve Pay Sahiplerinin bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197991BIST