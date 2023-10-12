***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Al-ge Mühendislik Ltd. Şti. arasında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Ana Dağıtıcılık Yapılması konusunda sözleşme 12.10.2023 tarihinden (bugün) imzalanmıştır.İmzalanan söz konusu sözleşme çerçevesinde bir yıl içerisinde yaklaşık 80 milyon TL cironun yapılması beklenilmektedir.Kamuoyu ve Pay Sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205476BIST