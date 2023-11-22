***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.09.2023 tarihinde kamuya yapılan açıklamada iç kaynaklar ile gerçekleştirilecek yatırım ile İstanbul boru fabrikasında mevcut 5 hatta ilave olarak, Elazığ fabrikamızda PPRC üst yapı boru üretimini gerçekleştirmek üzere 5 yeni hat yatırımı ile kapasitenin %100 artırılmasına karar verildiği açıklanmıştı.Söz konusu yatırım kararı çerçevesinde modernizasyon ve dönüşüm çalışmaları tamamlanarak 22.11.2023 tarihinde (bugün) üretime başlanmıştır.Yatırımın tamamlanması ile Şirketimiz yıllık cirosunun yaklaşık %15 oranında artması beklenmektedir.İlave olarak, 14.12.2022 tarihinde kamuya açıklanan Tarımsal Sulama Tesisi Yatırımımız ile ilgili olarak yurtdışından satın alınan makine ve teçhizatlar tesisimize ulaşmış olup, montaj ve kurulum aşamasındadır.Kamuoyu ve Pay Sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219367BIST