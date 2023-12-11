***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRomanya'da Şirketimiz ürünlerinin distribütörlüğünü yapan firmadan 24.550.000 TL'na karşılık gelen tutarda yeni radyatör siparişi 11.12.2023 tarihinde (bugün) alınmıştır.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224479BIST