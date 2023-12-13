***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde- Sivas bayimiz ile alt yapı boru, kombi ve radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 7.000.000 TL,- Manisa bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.450.000 TL,- Diyarbakır bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 3.000.000 TL,- Ankara bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.000.000 TL,- İstanbul bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.600.000 TL,- Bitlis bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 550.000 TL ve- Antep bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 800.000 TLolmak üzere toplam 16.400.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri 13.12.2023 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225633BIST