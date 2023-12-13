***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2023 20:00
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde
- Sivas bayimiz ile alt yapı boru, kombi ve radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 7.000.000 TL,
- Manisa bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.450.000 TL,
- Diyarbakır bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 3.000.000 TL,
- Ankara bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.000.000 TL,
- İstanbul bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.600.000 TL,
- Bitlis bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 550.000 TL ve
- Antep bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 800.000 TL
olmak üzere toplam 16.400.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri 13.12.2023 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225633
BIST