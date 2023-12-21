***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesindeİstanbul bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 8.000.000 TL,Ankara bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 3.000.000 TL ve alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.200.000 TL,Kayseri bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 3.000.000 TL ve üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 3.000.000 TL,Manisa bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 3.500.000 TL,Adıyaman bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL ve üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.500.000 TL,Gaziantep bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.000.000 TL,Samsun bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL veTunceli bayimiz ile altyapı ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TLolmak üzere toplam 26.700.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227721BIST