***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2023 15:49
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde
İstanbul bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 8.000.000 TL,
Ankara bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 3.000.000 TL ve alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.200.000 TL,
Kayseri bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 3.000.000 TL ve üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 3.000.000 TL,
Manisa bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 3.500.000 TL,
Adıyaman bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL ve üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.500.000 TL,
Gaziantep bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.000.000 TL,
Samsun bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL ve
Tunceli bayimiz ile altyapı ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL
olmak üzere toplam 26.700.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır.
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227721
BIST