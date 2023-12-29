***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 13:01
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde
Konya bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 5.500.000 TL,
Tekirdağ bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.000.000 TL,
Diyarbakır bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.000.000 TL,
İstanbul bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.000.000 TL,
Mardin bayimiz ile alt alt boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL,
Samsun bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 5.000.000 TL ve
Elazığ bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 10.000.000 TL ve alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 5.000.000 TL
olmak üzere toplam 31.000.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır.
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230507
BIST