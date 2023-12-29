***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesindeKonya bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 5.500.000 TL,Tekirdağ bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.000.000 TL,Diyarbakır bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.000.000 TL,İstanbul bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.000.000 TL,Mardin bayimiz ile alt alt boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL,Samsun bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 5.000.000 TL veElazığ bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 10.000.000 TL ve alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 5.000.000 TLolmak üzere toplam 31.000.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230507BIST