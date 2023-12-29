***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 13:04
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2022 ve 10.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.12.2022 tarihinde kamuya açıklanan tarımsal sulama tesisi yatırımımızın 2. Etabı olan teknolojik damlama sulama hatlarımızın montaj ve kurulumu 29.12.2023 tarihi (bugün) itibariyle tamamlanmış olup, sistem devreye alınmıştır.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230509
BIST
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13:087.435
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
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|Açılış
|: 7.415
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|Açılış
|: 29,4400
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|Önceki Kapanış
|: 29,4000
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29,8525
En Düşük
29,3811
13:0832,6797
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|: 1.955,34
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En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler13:06
|DIRIT
|11,44
|495.787
|% 10,00
|
|QNBFL
|924,50
|14.984.296
|% 9,99
|
|TRCAS
|19,30
|41.530.564
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|23.880.216
|% 9,97
|
|DYOBY
|24,92
|44.073.033
|% 9,97
|
|EYGYO
|8,24
|12.199.668
|% -60,00
|
|AYES
|27,50
|676.954
|% -6,72
|
|LKMNH
|57,75
|11.685.442
|% -4,70
|
|MTRYO
|6,73
|1.563.998
|% -4,13
|
|ENSRI
|25,92
|21.903.935
|% -3,93
|
|GUBRF
|146,30
|7.188.816.536
|% 4,57
|
|SKBNK
|4,19
|1.745.992.860
|% 1,21
|
|THYAO
|229,20
|1.599.402.761
|% 0,09
|
|AKBNK
|36,78
|1.386.228.175
|% 2,05
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|ISCTR
|23,32
|1.225.330.328
|% 3,19
|
|SKBNK
|4,19
|1.745.992.860
|% 1,21
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|ISGYO
|15,31
|1.020.817.007
|% 7,97
|
|EKGYO
|6,93
|448.359.592
|% -0,14
|
|YKBNK
|19,67
|1.130.961.616
|% 2,29
|
|ISCTR
|23,32
|1.225.330.328
|% 3,19
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,5523
|29,5570
|% 0,45
|
|Euro
|32,6664
|32,6880
|% 0,05
|
|Sterlin
|37,4491
|37,6369
|% 0,24
|
|Frank
|35,0518
|35,2630
|% 0,92
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|Riyal
|7,8561
|7,8955
|% 0,40
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|13:06
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,70
|23,72
|% 0,66
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|Platin
|1.002,58
|1.004,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.115,57
|1.122,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,87
|77,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.064,59
|2.064,92
|% 0,66
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