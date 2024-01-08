***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2024 12:50
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde Konya bayimiz ile üst yapı boru ve radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 22.000.000 TL tutarında ürün satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233848
BIST
'
15:187.794
En Düşük
|Değişim
|: 2,17%
|| 165,28
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.804
15:1829,8947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0544
|Açılış
|: 29,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
15:1832,7455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0654
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
15:181.941,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -19,78
|Açılış
|: 1.941,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,68
BIST En Aktif Hisseler15:18
|BVSAN
|90,90
|148.858.644
|% 9,98
|
|TSPOR
|2,76
|88.999.556
|% 9,96
|
|DARDL
|5,52
|14.155.157
|% 9,96
|
|KBORU
|51,65
|145.203.672
|% 9,94
|
|AGROT
|13,60
|156.941.774
|% 9,94
|
|DIRIT
|11,90
|3.350.460
|% -9,09
|
|KUYAS
|56,75
|114.555.594
|% -7,72
|
|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
|
|UMPAS
|7,83
|967.334
|% -5,66
|
|METUR
|14,29
|22.753.217
|% -4,86
|
|ISCTR
|24,86
|4.529.569.532
|% 7,25
|
|THYAO
|242,70
|4.112.515.754
|% 1,46
|
|TUPRS
|138,90
|3.898.661.822
|% -3,41
|
|AKBNK
|39,56
|3.275.226.972
|% 7,56
|
|YKBNK
|21,76
|2.996.479.143
|% 8,80
|
|ISCTR
|24,86
|4.529.569.532
|% 7,25
|
|EKGYO
|7,83
|1.162.543.377
|% 2,49
|
|YKBNK
|21,76
|2.996.479.143
|% 8,80
|
|KATMR
|2,08
|210.274.283
|% 4,00
|
|SKBNK
|4,50
|436.887.239
|% 6,89
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8917
|29,8947
|% 0,18
|
|Euro
|32,7366
|32,7455
|% 0,20
|
|Sterlin
|37,8892
|38,0792
|% 0,12
|
|Frank
|34,9887
|35,1995
|% 0,09
|
|Riyal
|7,9474
|7,9873
|% 0,18
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|953,65
|954,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,06
|1.016,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,60
|76,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,07
|2.020,42
|% 0,66
|