***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde Konya bayimiz ile üst yapı boru ve radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 22.000.000 TL tutarında ürün satış sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233848BIST