***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2024 11:56
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde
Ankara bayimiz ile alt - üst yapı boru ve radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 9.000.000 TL,
Konya bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 4.000.000 TL,
Kayseri bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 8.000.000 TL,
Siirt bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.500.000 TL,
Şırnak bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL,
Trabzon bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL ve
Mardin bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL
olmak üzere toplam 25.000.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242438
BIST