***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesindeAnkara bayimiz ile alt - üst yapı boru ve radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 9.000.000 TL,Konya bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 4.000.000 TL,Kayseri bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 8.000.000 TL,Siirt bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.500.000 TL,Şırnak bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL,Trabzon bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL veMardin bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TLolmak üzere toplam 25.000.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242438BIST