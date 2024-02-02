***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesindeSivas bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 15.000.000 TL,Samsun bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 3.000.000 TL veAnkara bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 6.000.000 TLolmak üzere toplam 24.000.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246412BIST