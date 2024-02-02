***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2024 14:46
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde
Sivas bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 15.000.000 TL,
Samsun bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 3.000.000 TL ve
Ankara bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 6.000.000 TL
olmak üzere toplam 24.000.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246412
BIST