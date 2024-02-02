***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2022 - 26.12.2022 - 10.04.2023 - 29.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.12.2022 ve 26.12.2022 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan Şirketimizin Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 etaplı olarak kurulması planlanan Tarımsal Sulama Tesisi yatırımımızın 1. etabının 10.04.2023 tarihinde tamamlanarak üretime başlanıldığına ve 2. Etabı olan Teknolojik Damlama Sulama Sistemi hatlarımızın montaj ve kurulumunun ise 29.12.2023 tarihinde tamamlanarak sistemin devreye alındığına ilişkin özel durum açıklamaları KAP'ta yayınlanmıştır.Tarımsal Sulama Tesisi Yatırımımız çerçevesinde 2. etap hatlarımızda gerekli testler tamamlanarak 02.02.2024 tarihinde (bugün) itibariyle üretim başlamıştır.Yatırımımızın 2. etabının tamamlanması ile boru grubu toplam cirosunun %10 oranında artması beklenmektedir.Yatırımımızın 3. ve son etabı olan Basınç Ayarlı Damlama Sulama Sistemleri hatlarımızın Mart 2024 ayı içerisinde teslim edilmesi beklenmektedir.Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilmekte olup, 10 yıl süreyle SGK primi işveren hissesi desteği, ücret gelir vergisi desteği, %90 kurumlar vergisi indirimi, faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası sağlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246430BIST