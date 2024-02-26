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***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.02.2024 11:09
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde
Elazığ bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.000.000 TL,
Trabzon bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.000.000 TL,
Van bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 700.000 TL,
Ankara bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 4.000.000 TL,
Ankara bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.000.000 TL,
Ankara bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 6.000.000 TL,
İzmir bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.000.000 TL,
Malatya bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.500.000 TL,
Rize bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.500.000 TL,
Bursa bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 4.000.000 TL,
Adana bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.500.000 TL,
Ayrıca, muhtelif TOKİ şantiyeleri ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 4.000.000 TL ve alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.000.000 TL
olmak üzere toplam 31.200.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251837


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