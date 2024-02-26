***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesindeElazığ bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.000.000 TL,Trabzon bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.000.000 TL,Van bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 700.000 TL,Ankara bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 4.000.000 TL,Ankara bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.000.000 TL,Ankara bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 6.000.000 TL,İzmir bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.000.000 TL,Malatya bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.500.000 TL,Rize bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.500.000 TL,Bursa bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 4.000.000 TL,Adana bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.500.000 TL,Ayrıca, muhtelif TOKİ şantiyeleri ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 4.000.000 TL ve alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.000.000 TLolmak üzere toplam 31.200.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251837BIST