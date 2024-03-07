***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesindeElazığ bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 14.000.000 TL ve üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 5.000.000 TL,Sivas bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 13.000.000 TL ve kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.000.000 TL,Ankara bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 4.000.000 TL ve radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.000.000 TL,Manisa bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 3.500.000 TL,Van bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 5.000.000 TL veHakkari bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.000.000 TLolmak üzere toplam 49.500.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256333BIST