***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2024 17:28
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Elazığ'da C tipi antrepo kurulmasına yönelik karar alınmıştır.
Söz konusu karar çerçevesinde antrepo kurulmasına yönelik çalışmalar başlamıştır.
Antrepo kuruluşuyla birlikte
1. Dış antrepo maliyetlerinin düşmesi,
2. Stok finansmanından %26,5 oranında ek bir avantaj sağlanması
beklenmektedir.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259261
BIST