***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Elazığ'da C tipi antrepo kurulmasına yönelik karar alınmıştır.Söz konusu karar çerçevesinde antrepo kurulmasına yönelik çalışmalar başlamıştır.Antrepo kuruluşuyla birlikte1. Dış antrepo maliyetlerinin düşmesi,2. Stok finansmanından %26,5 oranında ek bir avantaj sağlanmasıbeklenmektedir.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259261BIST