***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesindeSamsun bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 5.000.000 TL,Diyarbakır bayilerimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 6.000.000 TL,Ankara bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.000.000 TL,Gaziantep bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 4.000.000 TL,Erzurum bayimiz ile üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 6.000.000 TL,Adana bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 4.000.000 TL ve alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.000.000 TL,Sivas bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 1.000.000 TL ve radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 13.500.000 TL,Elazığ bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.000.000 TL,İstanbul bayimiz ile aldığı proje kapsamında muhtelif ürünlerin satışı ile ilgili olarak 3.000.000 TL ve kombi ürünlerin satışı ile ilgili olarak 11.000.000 TL,Mersin bayimiz ile aldığı proje kapsamında muhtelif ürünlerin satışı ile ilgili olarak 1.000.000 TL veMuş bayimiz ile aldığı proje kapsamında muhtelif ürünlerin satışı ile ilgili olarak 500.000 TLolmak üzere toplam 60.000.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260652BIST