***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na BaşvurulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.01.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 135.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 900.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESANK00029 20.000.000 113.333.333,330 566,66666 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESANK00029 HamilineB Grubu, SNICA, TRESANK00011 115.000.000 651.666.666,670 566,66666 B Grubu B Grubu, SNICA, TRESANK00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 135.000.000 765.000.000,000 566,66666İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 571.779.031,7Geçmiş Yıl Karları (TL) 193.220.968,3Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 135.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 500.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, %566,66667 oranında iç kaynaklardan artırılarak 900.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ve yeni kayıtlı sermaye tavanın 5.000.000.000 (Beş Milyar) TL olmasına yönelik alınan yönetim kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240907BIST