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***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.01.2024 18:11
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvurulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 135.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 900.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESANK00029 20.000.000 113.333.333,330 566,66666 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESANK00029 Hamiline
B Grubu, SNICA, TRESANK00011 115.000.000 651.666.666,670 566,66666 B Grubu B Grubu, SNICA, TRESANK00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 135.000.000 765.000.000,000 566,66666

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 571.779.031,7
Geçmiş Yıl Karları (TL) 193.220.968,3


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 135.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 500.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, %566,66667 oranında iç kaynaklardan artırılarak 900.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ve yeni kayıtlı sermaye tavanın 5.000.000.000 (Beş Milyar) TL olmasına yönelik alınan yönetim kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240907


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