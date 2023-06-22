***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHÜSEYİN NESİMİ FATİNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.01.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yoktur 44.44 A/B Bağımsız Üye DeğilALİ FATİNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 28.01.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yoktur 21.04 A/B Bağımsız Üye DeğilUĞUR FATİNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.01.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Satış ve Pazarlama Organizasyonları Genel Müdürü Satış ve Pazarlama Organizasyonları Genel Müdürü 2.41 A/B Bağımsız Üye DeğilEMRE FATİNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.01.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Üretim ve Yönetim Organizasyonları Genel Müdürü Üretim ve Yönetim Organizasyonları Genel Müdürü 2.41 A/B Bağımsız Üye DeğilTOLGAHAN ÜREŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 20.06.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160547 Değerlendirilmedi Hayır -MEHMET KAĞAN TURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.06.2023 İcrada Görevli Değil - - Hayır 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160547 Değerlendirilmedi Hayır -Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCEM AŞKIN ÖZUYGUNTAŞ Akhisar Fabrikalar Direktörü Yönetici Akhisar Fabrikalar Direktörü YokturBARIŞ GÜNEŞ Boru Fabrikaları Direktörü Yönetici Boru Fabrikaları Direktörü YokturALİ İHSAN GÜNER Yurtiçi Satış Direktörü Yönetici Yurtiçi Satış Müdürü YokturİSA ŞENCAN Mali İşler ve Finans Direktörü Yönetici Mali İşler ve Finans Direktörü YokturBEGÜM GÜLTEKİN Stratejik Planlama Müdürü Yönetici Bütçe ve Raporlama Müdürü Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161366BIST