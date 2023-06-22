Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.06.2023 18:09
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN NESİMİ FATİNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.01.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yoktur 44.44 A/B Bağımsız Üye Değil
ALİ FATİNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 28.01.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yoktur 21.04 A/B Bağımsız Üye Değil
UĞUR FATİNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.01.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Satış ve Pazarlama Organizasyonları Genel Müdürü Satış ve Pazarlama Organizasyonları Genel Müdürü 2.41 A/B Bağımsız Üye Değil
EMRE FATİNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.01.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Üretim ve Yönetim Organizasyonları Genel Müdürü Üretim ve Yönetim Organizasyonları Genel Müdürü 2.41 A/B Bağımsız Üye Değil
TOLGAHAN ÜREŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 20.06.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160547 Değerlendirilmedi Hayır -
MEHMET KAĞAN TURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.06.2023 İcrada Görevli Değil - - Hayır 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160547 Değerlendirilmedi Hayır -

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEM AŞKIN ÖZUYGUNTAŞ Akhisar Fabrikalar Direktörü Yönetici Akhisar Fabrikalar Direktörü Yoktur
BARIŞ GÜNEŞ Boru Fabrikaları Direktörü Yönetici Boru Fabrikaları Direktörü Yoktur
ALİ İHSAN GÜNER Yurtiçi Satış Direktörü Yönetici Yurtiçi Satış Müdürü Yoktur
İSA ŞENCAN Mali İşler ve Finans Direktörü Yönetici Mali İşler ve Finans Direktörü Yoktur
BEGÜM GÜLTEKİN Stratejik Planlama Müdürü Yönetici Bütçe ve Raporlama Müdürü Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161366


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.428
Değişim :  4,65% |  241,43
Açılış :  5.200  
Önceki Kapanış :  5.187  
En Düşük
5.153 En Yüksek
5.435
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 40,48 115.854.490 % 10,00  
SELGD 6,60 4.810.373 % 10,00  
POLTK 3.049,20 59.753.135 % 10,00  
VKFYO 22,66 61.403.350 % 10,00  
UZERB 255,20 1.801.134 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 24,6446 24,6509 % 4,60  
Euro 26,9259 27,0015 % 4,46  
Sterlin 31,4500 31,6077 % 4,83  
Frank 27,4897 27,6553 % 4,57  
Riyal 6,5775 6,6105 % 5,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.917 -16,06  
Altın Gr. 1.523 1.523 58,65  
Cumhuriyet 9.937 10.087 374,00  
Tam 9.868 10.157 407,25  
Yarım 4.798 4.991 220,00  
Çeyrek 2.406 2.495 109,00  
Gümüş.Ons 22,47 22,49 -0,17  
Gümüş Gr. 17,85 17,87 0,69  
B. Petrol 74,19 74,19 -2,93  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru