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***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.02.2024 17:35
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gökhan Mayil Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 24.05.2023 0212 855 80 80 - 1982 yatirimciiliskileri@sanicaisi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207810 - 929211




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251613


BIST
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0578 31,0632 % 0,24  
Euro 33,6446 33,6549 % 0,05  
Sterlin 39,2415 39,4383 % 0,33  
Frank 35,1003 35,3117 % 0,10  
Riyal 8,2581 8,2995 % 0,26  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,68 22,71 % 0,66  
Platin 901,08 903,02 % 0,66  
Paladyum 981,88 985,65 % 0,66  
Brent Pet. 82,18 82,18 % 0,66  
Altın Ons 2.028,79 2.029,13 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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