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***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

22.06.2023 18:02
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 22.06.2023 tarihli toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II. 17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince
1. "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına, 1 yıl süre ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Tolgahan ÜREŞ'in, Komite Üyeliği'ne Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emre FATİNOĞLU'nun ve ilgili Tebliğ gereğince Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Gökhan MAYİL'in seçilmesine, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,
2. "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmasına ve 1 yıl süre ile Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Tolgahan ÜREŞ'in, Komite Üyeliği'ne ise Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sn. Mehmet Kağan TURAN'ın seçilmesine,
3. "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına ve 1 yıl süre ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Kağan TURAN'ın, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Uğur FATİNOĞLU'nun atanmasına,
4. Komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesi amacına yönelik olarak   Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları, Denetimden Sorumlu Komitenin Görev ve Çalışma Esasları ile Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları'nın belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasına ve hazırlanan görev ve çalışma esaslarının yönetim kurulumuza sunularak kabul edilmesinden sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161364


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