***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.06.2023 11:48
***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.06.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince oluşturulan komitelerin görev ve çalışma esasları ile ilgili olarak hazırlanan ve yönetim kurulumuza sunulan
- Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları,
- Denetimden Sorumlu Komitenin Görev ve Çalışma Esasları
- Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları
düzenlemelerinin kabul edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161741
BIST
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14:115.555
En Düşük
|Değişim
|: 2,34%
|| 127,15
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:1125,5015
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,6267
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:1127,7101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,4972
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:111.579,16
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 48,14
|Açılış
|: 1.579,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:09
|DERIM
|10,34
|15.322.351
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.850.962
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,98
|861.781
|% 9,92
|
|UZERB
|279,10
|2.825.532
|% 9,37
|
|POLTK
|2.744,30
|52.158.826
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,06
|332.945.230
|% -9,86
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|BURVA
|60,00
|26.966.949
|% -9,30
|
|THYAO
|184,90
|5.353.786.985
|% 2,55
|
|AKBNK
|19,71
|3.265.080.208
|% 2,71
|
|YKBNK
|12,86
|3.117.688.719
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,60
|2.073.408.184
|% 2,72
|
|SISE
|43,88
|1.701.823.525
|% 1,62
|
|YKBNK
|12,86
|3.117.688.719
|% 3,63
|
|AKBNK
|19,71
|3.265.080.208
|% 2,71
|
|ISCTR
|13,60
|2.073.408.184
|% 2,72
|
|EKGYO
|7,21
|1.071.336.275
|% 5,10
|
|ZOREN
|2,97
|408.323.706
|% 5,32
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4913
|25,5176
|% 2,58
|
|Euro
|27,7101
|27,7383
|% 1,93
|
|Sterlin
|32,4631
|32,6259
|% 2,68
|
|Frank
|28,3576
|28,5284
|% 2,43
|
|Riyal
|6,8066
|6,8407
|% 2,93
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.578
|1.578
|47,11
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.352
|10.648
|490,65
|
|Yarım
|5.021
|5.202
|175,00
|
|Çeyrek
|2.518
|2.601
|87,00
|
Seans Raporu
14:09
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14:24GRTRK
Yüzde 5.48 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 381, 139 adet işlem
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14:22XU030
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14:22XU100
Endeks 5, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 46, 495.00 milyon TL de
-
14:22ITTFH
Yüzde 5.57 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 507, 417 adet işlem