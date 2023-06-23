***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.06.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince oluşturulan komitelerin görev ve çalışma esasları ile ilgili olarak hazırlanan ve yönetim kurulumuza sunulan- Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları,- Denetimden Sorumlu Komitenin Görev ve Çalışma Esasları- Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esaslarıdüzenlemelerinin kabul edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161741BIST