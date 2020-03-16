***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
16.03.2020 17:08
***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -149.244 878.232 13.182.181 5.714.005 44.625.174 44.625.174
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
33 285.407 5.428.598 -5.714.005 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -50.106 3.908.810 3.858.704 3.858.704
Dönem Karı (Zararı)
3.908.810 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.106 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
78.417 78.417 78.417
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -199.350 1.163.639 18.689.196 3.908.810 48.562.295 48.562.295
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -199.350 1.163.639 18.689.196 3.908.810 48.562.295 48.562.295
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
33 189.543 3.719.267 -3.908.810 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -261.957 1.613.451 1.351.494 n Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.893 20.893 20.893
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -461.307 1.353.182 22.429.356 1.613.451 49.934.682 49.934.682
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.291.954 2.866.703
Dönem Karı (Zararı)
33 1.613.451 3.908.810
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.613.451 3.908.810
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
675.288 1.178.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 192.427 165.979
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
49 -132.151 -52.465
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
49 -132.151 -52.465
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
142.434 108.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9-11-30-49 142.434 108.681
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 433.842 955.903
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 38.736 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.613.068 -898.798
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -9.820.361 -203.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -9.820.361 -203.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15 16-17 711.814 -2.131.117
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15 16-17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15 16-17 711.814 -2.131.117
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.413.278 1.744.199
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.801.148 154.304
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 9.214.426 1.589.895
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 61.308 -386.581
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 61.308 -386.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.893 78.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.893 78.417
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-324.329 4.188.110
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29,54 -967.625 -1.321.407
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.886.876 4.853.271
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 6.919.748 4.880.305
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.174 -27.034
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
rlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 0 -1.534
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.302 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.594.922 7.719.974
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.594.922 7.719.974
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 43.168.445 35.448.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 48.763.367 43.168.445
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 48.763.367 43.168.445
Finansal Yatırımlar
8 2 6.919.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 2 6.919.750
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
2 6.919.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
9 31.585.809 21.765.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 31.585.809 21.765.448
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 60.448 88.989
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 60.448 88.989
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 213.864 117.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 213.864 117.783
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.132.662 1.083.671
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
81.756.152 73.144.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.756.152 73.144.086
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 2.846.549 3.674.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.846.549 3.674.892
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
20 585.568 276.490
Binalar
323.448 0
Taşıtlar
140.887 0
Mobilya ve Demirbaşlar
20 121.233 276.490
Diğer Maddi Duran Varlıklar
20 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 596 4.895
Bilgisayar Yazılımları
21 596 4.895
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 202.749 97.315
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.795.173 4.213.303
TOPLAM VARLIKLAR
85.551.325 77.357.389
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
503.071 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
503.071 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 503.071 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
9 32.996.717 26.589.646
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 6.198.211 8.999.359
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 26.798.506 17.590.287
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
11 6.765 1.535
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.765 1.535
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 465.391 967.625
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 256.484 362.003
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 256.484 362.003
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 460.876 299.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 460.876 299.279
ARA TOPLAM
34.689.304 28.220.088
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.689.304 28.220.088
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 6.207 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
24 6.207 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 921.132 575.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 921.132 575.006
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
927.339 575.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.616.643 28.795.094
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.934.682 48.562.295
Ödenmiş Sermaye
33 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -461.307 -199.350
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -461.307 -199.350
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -461.307 -199.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 1.353.182 1.163.639
Yasal Yedekler
33 1.353.182 1.163.639
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 22.429.356 18.689.196
Net Dönem Karı veya Zararı
33 1.613.451 3.908.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.934.682 48.562.295
TOPLAM KAYNAKLAR
85.551.325 77.357.389
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 8.961.332.543 912.561.763
Satışların Maliyeti
45 -8.948.185.301 -902.540.137
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.147.242 10.021.626
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
13.147.242 10.021.626
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -9.460.621 -8.637.779
Pazarlama Giderleri
47-48 -2.901.688 -2.351.903
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 406.881 256.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -195.863 -1.349.540
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
995.951 -2.061.373
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
995.951 -2.061.373
Finansman Gelirleri
51 1.147.910 6.977.350
Finansman Giderleri
51 -96.568 -51.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.047.293 4.864.713
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-433.842 -955.903
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -465.391 -967.625
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 31.549 11.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.613.451 3.908.810
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.613.451 3.908.810
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.613.451 3.908.810
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -261.958 -50.106
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -335.843 -64.238
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 73.885 14.132
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 73.885 14.132
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-261.958 -50.106
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.351.493 3.858.704
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.351.493 3.858.704
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829448
BIST