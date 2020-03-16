***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -149.244 878.232 13.182.181 5.714.005 44.625.174 44.625.174Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler33 285.407 5.428.598 -5.714.005 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 -50.106 3.908.810 3.858.704 3.858.704Dönem Karı (Zararı)3.908.810 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-50.106 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)78.417 78.417 78.417Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -199.350 1.163.639 18.689.196 3.908.810 48.562.295 48.562.295Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -199.350 1.163.639 18.689.196 3.908.810 48.562.295 48.562.295Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler33 189.543 3.719.267 -3.908.810 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 -261.957 1.613.451 1.351.494 n Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)20.893 20.893 20.893Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -461.307 1.353.182 22.429.356 1.613.451 49.934.682 49.934.682Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.291.954 2.866.703Dönem Karı (Zararı)33 1.613.451 3.908.810Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.613.451 3.908.810Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler675.288 1.178.098Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 192.427 165.979Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler49 -132.151 -52.465Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler49 -132.151 -52.465Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler142.434 108.681Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9-11-30-49 142.434 108.681Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29-54 433.842 955.903Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 38.736 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.613.068 -898.798Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -9.820.361 -203.716İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -9.820.361 -203.716Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-15 16-17 711.814 -2.131.117İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15 16-17 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15 16-17 711.814 -2.131.117Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 6.413.278 1.744.199İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -2.801.148 154.304İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 9.214.426 1.589.895Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26-32 61.308 -386.581İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-32 61.308 -386.581İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.893 78.417Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20.893 78.417Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-324.329 4.188.110Vergi İadeleri (Ödemeleri)29,54 -967.625 -1.321.407YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.886.876 4.853.271Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri8 6.919.748 4.880.305Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları8 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-34.174 -27.034Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışlarırlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 0 -1.534Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.302 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.594.922 7.719.974Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.594.922 7.719.974DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 43.168.445 35.448.471DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 48.763.367 43.168.445Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 48.763.367 43.168.445Finansal Yatırımlar8 2 6.919.750Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8 2 6.919.750Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar2 6.919.750Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar9 31.585.809 21.765.448İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 31.585.809 21.765.448Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar11 60.448 88.989İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 60.448 88.989Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 213.864 117.783İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 213.864 117.783Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 1.132.662 1.083.671Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM81.756.152 73.144.086TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR81.756.152 73.144.086DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar8 159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar11 2.846.549 3.674.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.846.549 3.674.892Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar20 585.568 276.490Binalar323.448 0Taşıtlar140.887 0Mobilya ve Demirbaşlar20 121.233 276.490Diğer Maddi Duran Varlıklar20 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 596 4.895Bilgisayar Yazılımları21 596 4.895Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı54 202.749 97.315Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.795.173 4.213.303TOPLAM VARLIKLAR85.551.325 77.357.389KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar503.071 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar503.071 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 503.071 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar9 32.996.717 26.589.646İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 6.198.211 8.999.359İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 26.798.506 17.590.287Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar11 6.765 1.535İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 6.765 1.535Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 465.391 967.625Kısa Vadeli Karşılıklar30 256.484 362.003Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 256.484 362.003Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 460.876 299.279İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 460.876 299.279ARA TOPLAM34.689.304 28.220.088TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.689.304 28.220.088UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler24 6.207 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler24 6.207 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar30 921.132 575.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 921.132 575.006Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER927.339 575.006TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.616.643 28.795.094ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.934.682 48.562.295Ödenmiş Sermaye33 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33 -461.307 -199.350Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33 -461.307 -199.350Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33 -461.307 -199.350Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 1.353.182 1.163.639Yasal Yedekler33 1.353.182 1.163.639Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 22.429.356 18.689.196Net Dönem Karı veya Zararı33 1.613.451 3.908.810TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.934.682 48.562.295TOPLAM KAYNAKLAR85.551.325 77.357.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 8.961.332.543 912.561.763Satışların Maliyeti45 -8.948.185.301 -902.540.137TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.147.242 10.021.626Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)13.147.242 10.021.626Genel Yönetim Giderleri47-48 -9.460.621 -8.637.779Pazarlama Giderleri47-48 -2.901.688 -2.351.903Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 406.881 256.223Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -195.863 -1.349.540ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)995.951 -2.061.373Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)995.951 -2.061.373Finansman Gelirleri51 1.147.910 6.977.350Finansman Giderleri51 -96.568 -51.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.047.293 4.864.713Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-433.842 -955.903Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 -465.391 -967.625Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 31.549 11.722SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.613.451 3.908.810DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)1.613.451 3.908.810Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.613.451 3.908.810Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 -261.958 -50.106Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -335.843 -64.238Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 73.885 14.132Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 73.885 14.132Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-261.958 -50.106TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.351.493 3.858.704Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.351.493 3.858.704http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829448BIST