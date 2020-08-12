***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -199.350 1.163.639 18.689.196 3.908.810 48.562.295 48.562.295Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20 189.543 3.719.267 -3.908.810 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 112.046 767.224 879.270 879.270Dönem Karı (Zararı)767.224 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)112.046 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)20.893 20.893 20.893Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -87.304 1.353.182 22.429.356 767.224 49.462.458 49.462.458Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -461.307 1.353.182 22.429.356 1.613.452 49.934.683 49.934.683Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20 86.121 1.527.331 -1.613.452 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 98.010 2.316.067 2.414.077 2.414.077Dönem Karı (Zararı)2.316.067 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)98.010 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -363.297 1.439.303 23.956.687 2.316.067 52.348.760 52.348.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.045.193 8.137.302Dönem Karı (Zararı)2.316.067 767.224Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.316.067 767.224Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler893.996 264.499Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 9.555 124.790Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -9.817Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -9.817Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 226.542 63.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 226.542 63.400Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.086 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17.086 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 640.813 86.126Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.300.521 8.073.204Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -8.206.007 -69.328İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -8.206.007 -69.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 856.741 1.163.306İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8,11 856.741 1.163.306Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 20.447.123 7.126.217İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28 5.163.274 -828.257İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 15.283.849 7.954.474Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,12,13 202.664 -167.884İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,12,13 202.664 -167.884İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 20.893Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20.893Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.510.584 9.104.927Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -465.391 -967.625YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.906 245.986Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri6 2 280.160Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.891 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14,15 1.891 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -16.799 -34.174Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -16.799 -34.174Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.030.287 8.383.288Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.030.287 8.383.288DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 48.763.367 43.168.445DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 64.793.654 51.551.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 64.793.654 48.763.367Finansal Yatırımlar6 0 2Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 0 2Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar0 2Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 39.791.815 31.585.809İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 39.791.815 31.585.809Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 314.884 60.448İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 314.884 60.448Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler11 363.598 213.864İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 363.598 213.864Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 480.860 1.132.662Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM105.744.811 81.756.152TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR105.744.811 81.756.152DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar8 159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 2.237.440 2.846.549İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.237.440 2.846.549Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar14 235.332 585.568Binalar121.788 323.448Taşıtlar0 140.887Mobilya ve Demirbaşlar14 113.544 121.233Diğer Maddi Duran Varlıklar14 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 340 596Bilgisayar Yazılımları15 340 596Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı29 225.633 202.749Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.858.456 3.795.173TOPLAM VARLIKLAR108.603.267 85.551.325KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 164.312 503.071İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 164.312 503.071Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 164.312 503.071İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 53.443.831 32.996.717İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 11.361.485 6.198.211İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 42.082.346 26.798.506Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar8 6.763 6.765İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 6.763 6.765Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 691.340 465.391Kısa Vadeli Karşılıklar18 760.855 256.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 270.982Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 489.873 256.484Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 430.153 460.876İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 430.153 460.876ARA TOPLAM55.497.254 34.689.304TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.497.254 34.689.304UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler16 6.216 6.207Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler16 6.216 6.207Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar18 751.037 921.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 751.037 921.132Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER757.253 927.339TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER56.254.507 35.616.643ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.348.760 49.934.682Ödenmiş Sermaye20 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 -363.297 -461.307Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -363.297 -461.307Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -363.297 -461.307Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 1.439.303 1.353.182Yasal Yedekler20 1.439.303 1.353.182Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 23.956.687 22.429.356Net Dönem Karı veya Zararı20 2.316.067 1.613.451TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.348.760 49.934.682TOPLAM KAYNAKLAR108.603.267 85.551.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 5.784.207.981 3.912.326.207 2.893.093.709 2.357.702.553Satışların Maliyeti21 -5.775.124.453 -3.906.898.425 -2.888.789.396 -2.353.875.942TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.083.528 5.427.782 4.304.313 3.826.611Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)9.083.528 5.427.782 4.304.313 3.826.611Genel Yönetim Giderleri22 -4.766.661 -4.669.676 -2.316.026 -2.430.029Pazarlama Giderleri22 -2.010.367 -1.277.448 -942.902 -620.271Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 276.641 160.923 138.591 72.031Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -11.035 -184.812 0 5ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.572.106 -543.231 1.183.976 848.347Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.708 0 4.708 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.576.814 -543.231 1.188.684 848.347Finansman Gelirleri25 398.144 1.411.651 247.125 525.912Finansman Giderleri25 -18.078 -15.070 34.167 54.369SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.956.880 853.350 1.469.976 1.428.628Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-640.813 -86.126 -303.002 -104.596Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -691.340 -117.708 -366.337 -117.708Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 50.527 31.582 63.335 13.112SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.316.067 767.224 1.166.974 1.324.032DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)2.316.067 767.224 1.166.974 1.324.032Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.316.067 767.224 1.166.974 1.324.032Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar98.010 112.046 107.116 151.056Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)125.654 143.649 137.328 193.662Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-27.644 -31.603 -30.212 -42.606Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-27.644 -31.603 -30.212 -42.606Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)98.010 112.046 107.116 151.056TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.414.077 879.270 1.274.090 1.475.088Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.414.077 879.270 1.274.090 1.475.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868420BIST