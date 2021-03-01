***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









eniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -199.350 1.163.639 18.689.196 3.908.810 48.562.295 48.562.295Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20 189.543 3.719.267 -3.908.810 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 -261.957 1.613.451 1.351.494 1.351.494Dönem Karı (Zararı)1.613.451 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-261.957 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)20.893 20.893 20.893Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -461.307 1.353.182 22.429.356 1.613.451 49.934.682 49.934.682Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -461.307 1.353.182 22.429.356 1.613.451 49.934.682 49.934.682Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20 86.121 1.527.330 -1.613.451 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 1.357.544 96.875 6.394.948 7.849.367 7.849.367Dönem Karı (Zararı)6.394.948 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.357.544 96.875 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 1.357.544 -364.432 1.439.303 23.956.686 6.394.948 57.784.049 57.784.049Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.536.439 -1.291.954Dönem Karı (Zararı)6.394.948 1.613.451Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.394.948 1.613.451Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.120.243 675.288Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -65.666 192.427Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -132.151Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -132.151Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 266.259 142.434Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 266.259 142.434Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler109.339 38.736Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler109.339 38.736Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 1.810.311 433.842Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.486.639 -2.613.068Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -29.920.352 -9.820.361İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -29.920.352 -9.820.361Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.173.758 711.814İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.173.758 711.814Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 44.365.515 6.413.278İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28 8.296.044 -2.801.148İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 36.069.471 9.214.426Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,12,13 1.215.234 61.308İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,12,13 1.215.234 61.308İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 20.893Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 20.893Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.001.830 -324.329Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -465.391 -967.625YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-58.496 6.886.876Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri6 2 6.919.748Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.891 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.891 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -60.389 -34.174Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -60.389 -34.174Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.302Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16 41 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri16 41Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.477.984 5.594.922Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.477.984 5.594.922DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 48.763.367 43.168.445DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 70.241.351 48.763.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 70.241.351 48.763.367Finansal Yatırımlar6 0 2Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 0 2Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar0 2Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 61.506.161 31.585.809İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 61.506.161 31.585.809Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 522.442 60.448İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 522.442 60.448Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler11 204.187 213.864İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 204.187 213.864Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 1.865.683 1.132.662Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM134.339.824 81.756.152TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR134.339.824 81.756.152DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.517.254 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 1.517.254 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.517.254 159.711Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 3.834.969 2.846.549İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.834.969 2.846.549Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar14 129.993 121.233Mobilya ve Demirbaşlar14 129.993 121.233Diğer Maddi Duran Varlıklar14 0 0Kullanım Hakkı Varlıkları14 450.763 464.335Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 85 596Bilgisayar Yazılımları15 85 596Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı29 230.797 202.749Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.163.861 3.795.173TOPLAM VARLIKLAR140.503.685 85.551.325KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 197.657 503.071İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 197.657 503.071Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 197.657 503.071İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 77.362.232 32.996.717İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 14.494.255 6.198.211İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 62.867.977 26.798.506Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar8 7.025 6.765İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.025 6.765Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 1.865.683 465.391Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.264.724 256.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 268.153 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 996.571 256.484Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 935.763 460.876İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 935.763 460.876ARA TOPLAM81.633.084 34.689.304TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER81.633.084 34.689.304UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar285.267 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar285.267 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 285.267 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler16 6.248 6.207Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler16 6.248 6.207Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar18 795.037 921.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 795.037 921.132Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.086.552 927.339TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER82.719.636 35.616.643ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar57.784.049 49.934.682Ödenmiş Sermaye20 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 993.112 -461.307Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 993.112 -461.307Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 993.112 -461.307Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 1.439.303 1.353.182Yasal Yedekler20 1.439.303 1.353.182Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 23.956.686 22.429.356Net Dönem Karı veya Zararı20 6.394.948 1.613.451TOPLAM ÖZKAYNAKLAR57.784.049 49.934.682TOPLAM KAYNAKLAR140.503.685 85.551.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 7.428.002.882 8.961.332.543Satışların Maliyeti21 -7.409.037.641 -8.948.185.301TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.965.241 13.147.242Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)18.965.241 13.147.242Genel Yönetim Giderleri22 -9.928.557 -9.460.621Pazarlama Giderleri22 -4.651.845 -2.901.688Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 462.548 406.881Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -11.039 -195.863ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.836.348 995.951Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.707 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.841.055 995.951Finansman Gelirleri25 3.478.486 1.147.910Finansman Giderleri25 -114.282 -96.568SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.205.259 2.047.293Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.810.311 -433.842Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -1.865.683 -465.391Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 55.372 31.549SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.394.948 1.613.451DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)6.394.948 1.613.451Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.394.948 1.613.451Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.454.419 -261.958Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.481.743 -335.843Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-27.324 73.885Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-27.324 73.885Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.454.419 -261.958TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.849.367 1.351.493Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.849.367 1.351.493http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913908BIST