***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.03.2021 15:18
eniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -199.350 1.163.639 18.689.196 3.908.810 48.562.295 48.562.295
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20 189.543 3.719.267 -3.908.810 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -261.957 1.613.451 1.351.494 1.351.494
Dönem Karı (Zararı)
1.613.451 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-261.957 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.893 20.893 20.893
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -461.307 1.353.182 22.429.356 1.613.451 49.934.682 49.934.682
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -461.307 1.353.182 22.429.356 1.613.451 49.934.682 49.934.682
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20 86.121 1.527.330 -1.613.451 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 1.357.544 96.875 6.394.948 7.849.367 7.849.367
Dönem Karı (Zararı)
6.394.948 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.357.544 96.875 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 1.357.544 -364.432 1.439.303 23.956.686 6.394.948 57.784.049 57.784.049
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.536.439 -1.291.954
Dönem Karı (Zararı)
6.394.948 1.613.451
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.394.948 1.613.451
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.120.243 675.288
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -65.666 192.427
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -132.151
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -132.151
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 266.259 142.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 266.259 142.434
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
109.339 38.736
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
109.339 38.736
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.810.311 433.842
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.486.639 -2.613.068
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -29.920.352 -9.820.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -29.920.352 -9.820.361
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.173.758 711.814
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.173.758 711.814
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 44.365.515 6.413.278
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28 8.296.044 -2.801.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 36.069.471 9.214.426
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,12,13 1.215.234 61.308
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,12,13 1.215.234 61.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 20.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 20.893
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.001.830 -324.329
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -465.391 -967.625
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.496 6.886.876
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 2 6.919.748
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.891 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.891 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -60.389 -34.174
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -60.389 -34.174
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.302
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 41 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
16 41
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.477.984 5.594.922
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.477.984 5.594.922
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 48.763.367 43.168.445
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 70.241.351 48.763.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 70.241.351 48.763.367
Finansal Yatırımlar
6 0 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 0 2
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 61.506.161 31.585.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 61.506.161 31.585.809
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 522.442 60.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 522.442 60.448
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 204.187 213.864
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 204.187 213.864
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 1.865.683 1.132.662
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
134.339.824 81.756.152
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
134.339.824 81.756.152
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.517.254 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.517.254 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 159.711
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 3.834.969 2.846.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.834.969 2.846.549
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 129.993 121.233
Mobilya ve Demirbaşlar
14 129.993 121.233
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 450.763 464.335
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 85 596
Bilgisayar Yazılımları
15 85 596
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 230.797 202.749
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.163.861 3.795.173
TOPLAM VARLIKLAR
140.503.685 85.551.325
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 197.657 503.071
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 197.657 503.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 197.657 503.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 77.362.232 32.996.717
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 14.494.255 6.198.211
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 62.867.977 26.798.506
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
8 7.025 6.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.025 6.765
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 1.865.683 465.391
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.264.724 256.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 268.153 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 996.571 256.484
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 935.763 460.876
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 935.763 460.876
ARA TOPLAM
81.633.084 34.689.304
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.633.084 34.689.304
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
285.267 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
285.267 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 285.267 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
16 6.248 6.207
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
16 6.248 6.207
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 795.037 921.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 795.037 921.132
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.086.552 927.339
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
82.719.636 35.616.643
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.784.049 49.934.682
Ödenmiş Sermaye
20 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 993.112 -461.307
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 993.112 -461.307
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 993.112 -461.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.439.303 1.353.182
Yasal Yedekler
20 1.439.303 1.353.182
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 23.956.686 22.429.356
Net Dönem Karı veya Zararı
20 6.394.948 1.613.451
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.784.049 49.934.682
TOPLAM KAYNAKLAR
140.503.685 85.551.325
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 7.428.002.882 8.961.332.543
Satışların Maliyeti
21 -7.409.037.641 -8.948.185.301
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.965.241 13.147.242
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
18.965.241 13.147.242
Genel Yönetim Giderleri
22 -9.928.557 -9.460.621
Pazarlama Giderleri
22 -4.651.845 -2.901.688
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 462.548 406.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -11.039 -195.863
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.836.348 995.951
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.707 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.841.055 995.951
Finansman Gelirleri
25 3.478.486 1.147.910
Finansman Giderleri
25 -114.282 -96.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.205.259 2.047.293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.810.311 -433.842
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.865.683 -465.391
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 55.372 31.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.394.948 1.613.451
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.394.948 1.613.451
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.394.948 1.613.451
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.454.419 -261.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.481.743 -335.843
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27.324 73.885
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-27.324 73.885
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.454.419 -261.958
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.849.367 1.351.493
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.849.367 1.351.493
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913908
BIST