***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -461.307 1.353.182 22.429.356 1.613.452 49.934.683 49.934.683Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20 86.121 1.527.331 -1.613.452 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 98.010 2.316.067 2.414.077 2.414.077Dönem Karı (Zararı)2.316.067 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)98.010 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -363.297 1.439.303 23.956.687 2.316.067 52.348.760 52.348.760Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -364.432 1.439.303 23.956.686 6.394.948 57.784.049 57.784.049Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20 1.298.820 5.096.128 -6.394.948 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 0 -44.813 4.573.212 4.528.399 4.528.399Dönem Karı (Zararı)4.573.212 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -44.813 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları28 -10.000.000 0 -10.000.000 -10.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 1.357.544 -409.245 2.738.123 19.052.814 4.573.212 52.312.448 52.312.448Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.299.415 16.045.193Dönem Karı (Zararı)4.573.212 2.316.067Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.573.212 2.316.067Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.774.292 893.996Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 168.000 9.555Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22 265.747 226.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 265.747 226.542Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 47.112 17.086Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 47.112 17.086Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 1.466.287 640.813Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler22 -172.854 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.817.594 13.300.521Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.001.121 -8.206.007İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -5.001.121 -8.206.007Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.629.724 856.741İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.629.724 856.741Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 15.320.484 20.447.123İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28 11.413.192 5.163.274İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 3.907.292 15.283.849Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,12,13 -1.131.493 202.664İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,12,13 -1.131.493 202.664İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.165.098 16.510.584Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -1.865.683 -465.391YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.362 -14.906Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri6 0 2Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.974 1.891Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 7.974 1.891Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -43.336 -16.799Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -43.336 -16.799Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.000.146 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -146 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları16 -146Ödenen Temettüler20 -10.000.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.263.907 16.030.287Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.263.907 16.030.287DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 70.241.351 48.763.367DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 75.505.258 64.793.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 75.505.258 70.241.351Finansal Yatırımlar6 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 66.507.282 61.506.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 66.507.282 61.506.161Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 540.485 522.442İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 540.485 522.442Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler11 239.355 204.187İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 239.355 204.187Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 956.161 1.865.683Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM143.748.541 134.339.824TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR143.748.541 134.339.824DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 3.061.556 3.834.969İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.061.556 3.834.969Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar14 134.804 129.993Mobilya ve Demirbaşlar14 134.804 129.993Diğer Maddi Duran Varlıklar14 0 0Kullanım Hakkı Varlıkları14 412.092 450.763Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 0 85Bilgisayar Yazılımları15 0 85Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı29 304.154 230.797Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.429.860 6.163.861TOPLAM VARLIKLAR149.178.401 140.503.685KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 192.103 197.657İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 192.103 197.657Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 192.103 197.657İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 92.682.716 77.362.232İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 25.907.447 14.494.255İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 66.775.269 62.867.977Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar8 7.025 7.025İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.025 7.025Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 1.528.441 1.865.683Kısa Vadeli Karşılıklar18 829.333 1.264.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 463.465 268.153Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 365.868 996.571Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 434.974 935.763İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 434.974 935.763ARA TOPLAM95.674.592 81.633.084TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER95.674.592 81.633.084UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar263.772 285.267İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar263.772 285.267Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 263.772 285.267İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler16 6.102 6.248Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler16 6.102 6.248Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar18 921.487 795.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 921.487 795.037Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.191.361 1.086.552TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER96.865.953 82.719.636ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.312.448 57.784.049Ödenmiş Sermaye20 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 948.299 993.112Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 948.299 993.112Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 948.299 993.112Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 2.738.123 1.439.303Yasal Yedekler20 2.738.123 1.439.303Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 19.052.814 23.956.686Net Dönem Karı veya Zararı20 4.573.212 6.394.948TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.312.448 57.784.049TOPLAM KAYNAKLAR149.178.401 140.503.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.347.516.808 5.784.207.981 520.409.128 2.893.093.709Satışların Maliyeti21 -1.338.841.003 -5.775.124.453 -517.082.500 -2.888.789.396TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.675.805 9.083.528 3.326.628 4.304.313Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)8.675.805 9.083.528 3.326.628 4.304.313Genel Yönetim Giderleri22 -5.263.567 -4.766.661 -2.683.585 -2.316.026Pazarlama Giderleri22 -2.623.140 -2.010.367 -1.059.591 -942.902Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 198.061 276.641 107.947 138.591Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 0 -11.035 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)987.159 2.572.106 -308.601 1.183.976Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 4.708 0 4.708Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.253 0 -1.253 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)985.906 2.576.814 -309.854 1.188.684Finansman Gelirleri25 5.103.414 398.144 2.522.947 247.125Finansman Giderleri25 -49.821 -18.078 -24.257 34.167SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.039.499 2.956.880 2.188.836 1.469.976Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.466.287 -640.813 -617.230 -303.002Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -1.528.441 -691.340 -665.177 -366.337Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 62.154 50.527 47.947 63.335SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.573.212 2.316.067 1.571.606 1.166.974DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)4.573.212 2.316.067 1.571.606 1.166.974Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.573.212 2.316.067 1.571.606 1.166.974Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-44.813 98.010 -8.054 107.116Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-56.016 125.654 -10.067 137.328Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.203 -27.644 2.013 -30.212Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11.203 -27.644 2.013 -30.212Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-44.813 98.010 -8.054 107.116TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.528.399 2.414.077 1.563.552 1.274.090Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.528.399 2.414.077 1.563.552 1.274.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955951BIST