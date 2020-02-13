***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.02.2020 16:28
***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı Son Çeyrek Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/02/2020
Açıklamalar
2019 Yılı 4.3 Aylık Dönem Geçici Vergi Beyanımız İlişiktedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818812
BIST
16:51120.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 394,37
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
16:516,0611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
16:516,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
16:51307,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,43
|Açılış
|: 307,09
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,60
|61.968.180
|% 19,82
|
|ARDYZ
|15,62
|211.313.934
|% 18,60
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.172.462
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.572.837
|% 14,63
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,50
|1.572.703
|% -7,89
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|THYAO
|15,05
|2.101.409.494
|% 1,55
|
|ASELS
|28,36
|1.285.810.316
|% 1,29
|
|TSPOR
|4,47
|811.593.359
|% 13,16
|
|TUPRS
|112,50
|634.993.455
|% -2,17
|
|SASA
|10,47
|531.964.295
|% 9,63
|
|TSPOR
|4,47
|811.593.359
|% 13,16
|
|ISGYO
|2,03
|338.228.350
|% 6,28
|
|GSRAY
|2,38
|338.229.723
|% 2,59
|
|THYAO
|15,05
|2.101.409.494
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,36
|162.666.176
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8781
|7,9176
|% 0,86
|
|Frank
|6,1698
|6,2069
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6116
|1,6197
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|7,40
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|15,00
|
|Tam
|2.020
|2.071
|13,08
|
|Yarım
|976
|1.002
|6,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,17
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|55,74
|55,74
|-0,05
|