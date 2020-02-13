***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteVergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 Yılı Son Çeyrek Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi13/02/2020Açıklamalar2019 Yılı 4.3 Aylık Dönem Geçici Vergi Beyanımız İlişiktedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818812BIST