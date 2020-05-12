***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.05.2020 12:58
***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gelir İdaresi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/05/2020
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844389
BIST
13:0398.690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 897,94
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.741
En Düşük
97.740
13:037,0302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0429
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
13:037,6117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0376
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
13:03385,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,62
|Açılış
|: 385,41
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.535.771
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.160.148
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.314
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|637.936
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,75
|51.093.776
|% -5,50
|
|SEYKM
|10,96
|20.741.270
|% -4,94
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|AYCES
|24,02
|16.141
|% -4,30
|
|ECILC
|5,33
|437.728.043
|% 8,11
|
|ISFIN
|3,77
|359.790.261
|% -3,33
|
|ALKIM
|15,93
|310.117.193
|% 9,94
|
|MGROS
|33,34
|294.546.837
|% 5,51
|
|ASELS
|27,14
|280.141.867
|% 1,04
|
|IHLGM
|1,18
|172.462.266
|% -2,48
|
|KRDMD
|2,39
|279.717.289
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,60
|70.123.210
|% 5,26
|
|ISFIN
|3,77
|359.790.261
|% -3,33
|
|CEMAS
|1,07
|96.713.605
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6440
|8,6874
|% -0,61
|
|Frank
|7,2031
|7,2465
|% -0,48
|
|Riyal
|1,8659
|1,8752
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|8,08
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.524
|-13,90
|
|Tam
|2.554
|2.589
|-14,30
|
|Yarım
|1.246
|1.266
|-7,00
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,20
|30,20
|0,57
|