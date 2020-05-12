***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteGelir İdaresi BaşkanlığıMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi12/05/2020Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844389BIST