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***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

12.08.2020 11:43
GÜNCEL HABERLER



***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2020-30/06/2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANI
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/08/2020
Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868294


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Altın Gr. 452 452 9,10  
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Tam 2.992 3.070 -13,50  
Yarım 1.446 1.485 -6,52  
Çeyrek 725 742 -3,26  
Gümüş.Ons 25,62 25,65 0,83  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 0,24  
B. Petrol 45,12 45,12 0,62  
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