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***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

21.02.2022 12:01
***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
31/12/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANI
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2022
Açıklamalar

2021 YILI 4. 3 AYLIK BİLDİRİM




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003096


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LKMNH 14,63 33.329.535 % 10,00  
DERHL 5,72 20.977.405 % 10,00  
OTKAR 455,90 305.745.092 % 9,99  
MERIT 37,14 24.381.582 % 9,95  
SERVE 22,50 989.873 % 6,84  
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Dolar 13,6282 13,6304 % -0,13  
Euro 15,4701 15,4799 % 0,10  
Sterlin 18,5025 18,5953 % 0,01  
Frank 14,8142 14,9034 % 0,41  
Riyal 3,6225 3,6407 % -0,10  
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14:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.893 -3,88  
Altın Gr. 832 832 -0,44  
Cumhuriyet 5.528 5.611 -12,00  
Tam 5.507 5.644 -7,84  
Yarım 2.662 2.730 -3,79  
Çeyrek 1.335 1.365 -1,90  
Gümüş.Ons 23,70 23,73 -0,21  
Gümüş Gr. 10,42 10,43 -0,07  
B. Petrol 91,79 91,79 0,40  
Seans Raporu 14:47
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