***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
21.02.2022 12:01
***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
31/12/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANI
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2022
Açıklamalar
2021 YILI 4. 3 AYLIK BİLDİRİM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003096
BIST
14:472.029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,44
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.021
14:4713,6304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0174
|Açılış
|: 13,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
14:4715,4799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0147
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
14:47831,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,89
|Açılış
|: 832,04
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler14:47
|LKMNH
|14,63
|33.329.535
|% 10,00
|
|DERHL
|5,72
|20.977.405
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|305.745.092
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|24.381.582
|% 9,95
|
|SERVE
|22,50
|989.873
|% 6,84
|
|PKENT
|519,20
|1.050.342
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|16.997.129
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|UZERB
|56,10
|2.113.309
|% -8,33
|
|THYAO
|29,28
|3.038.173.698
|% -0,41
|
|KRDMD
|11,67
|848.700.045
|% -0,60
|
|YKBNK
|4,04
|685.300.717
|% 0,25
|
|GARAN
|11,81
|638.587.000
|% -0,25
|
|EREGL
|28,32
|600.069.209
|% -0,07
|
|YKBNK
|4,04
|685.300.717
|% 0,25
|
|ODAS
|1,35
|147.292.689
|% -0,74
|
|THYAO
|29,28
|3.038.173.698
|% -0,41
|
|KRDMD
|11,67
|848.700.045
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,29
|154.456.247
|% -1,72
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6282
|13,6304
|% -0,13
|
|Euro
|15,4701
|15,4799
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,5025
|18,5953
|% 0,01
|
|Frank
|14,8142
|14,9034
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6225
|3,6407
|% -0,10
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-3,88
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|5.528
|5.611
|-12,00
|
|Tam
|5.507
|5.644
|-7,84
|
|Yarım
|2.662
|2.730
|-3,79
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,79
|91,79
|0,40
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Seans Raporu
14:47
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