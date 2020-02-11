***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2020 11:06
***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim kurulumuzda alınan karar gereği, Nispetiye Mah. Aydın sok. Aydın Apt.N2 Daire:3 Nispetiye-Beşiktaş/İSTANBUL adresine faaliyet gösteren Levent İrtibat Büromuz kapatılmış olup, 10.02.2020 tarih ve 10012 sayılı TTS gazetesinde tescil edilmiştir..
SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR NUMARASI : 819
KARAR TARİHİ : 20.01.2020
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR : Rezzan TOPAL
Özgül ÇEVİK
Halit TOPÇU
TOPLANTI GÜNDEMİ :Levent İrtibat Bürosu Kapatılması,
KARAR :Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Rezzan TOPAL Başkanlığında Şirket merkezinde toplanıp, aşağıdaki karar alınmıştır.
Şirketimizin, Nispetiye Mah. Aydın sok. Aydın Apt.N2 Daire:3 Nispetiye-Beşiktaş/İSTANBUL adresine faaliyet gösteren Levent İrtibat Büromuzun kapatılmasına,
Kapatılma işlemleri ile ilgili olarak hukuki prosedürlerin başlatılmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Rezzan TOPAL Halit TOPÇU Özgül ÇEVİK
Yön.Krl.Bşk. Yön.Krl.Üye Yön.Krl.Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818365
BIST