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***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.02.2020 11:06
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***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                             Yönetim kurulumuzda alınan karar gereği, Nispetiye Mah. Aydın sok. Aydın Apt.N2 Daire:3 Nispetiye-Beşiktaş/İSTANBUL adresine faaliyet gösteren Levent İrtibat Büromuz kapatılmış olup, 10.02.2020 tarih ve 10012 sayılı TTS gazetesinde tescil edilmiştir..
SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
 
 
KARAR NUMARASI                    : 819
 
KARAR TARİHİ                            : 20.01.2020
 
TOPLANTI YERİ                          : Şirket Merkezi
                                                            
                       
TOPLANTIYA KATILANLAR    : Rezzan TOPAL
                                                             Özgül ÇEVİK
                                                             Halit TOPÇU
                       
TOPLANTI GÜNDEMİ                :Levent İrtibat Bürosu Kapatılması,
 
KARAR                                            :Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Rezzan TOPAL Başkanlığında Şirket merkezinde toplanıp, aşağıdaki karar alınmıştır.
 
            Şirketimizin, Nispetiye Mah. Aydın sok. Aydın Apt.N2 Daire:3 Nispetiye-Beşiktaş/İSTANBUL adresine faaliyet gösteren Levent İrtibat Büromuzun kapatılmasına,
 
Kapatılma işlemleri ile ilgili olarak hukuki prosedürlerin başlatılmasına,
    
Oybirliği ile karar verilmiştir.
 
 
 
 
 
Rezzan TOPAL                          Halit TOPÇU                  Özgül ÇEVİK
    Yön.Krl.Bşk.                              Yön.Krl.Üye                     Yön.Krl.Üye





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818365


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