***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzda alınan karar gereği, Nispetiye Mah. Aydın sok. Aydın Apt.N2 Daire:3 Nispetiye-Beşiktaş/İSTANBUL adresine faaliyet gösteren Levent İrtibat Büromuz kapatılmış olup, 10.02.2020 tarih ve 10012 sayılı TTS gazetesinde tescil edilmiştir..SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARIKARAR NUMARASI : 819KARAR TARİHİ : 20.01.2020TOPLANTI YERİ : Şirket MerkeziTOPLANTIYA KATILANLAR : Rezzan TOPALÖzgül ÇEVİKHalit TOPÇUTOPLANTI GÜNDEMİ :Levent İrtibat Bürosu Kapatılması,KARAR :Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Rezzan TOPAL Başkanlığında Şirket merkezinde toplanıp, aşağıdaki karar alınmıştır.Şirketimizin, Nispetiye Mah. Aydın sok. Aydın Apt.N2 Daire:3 Nispetiye-Beşiktaş/İSTANBUL adresine faaliyet gösteren Levent İrtibat Büromuzun kapatılmasına,Kapatılma işlemleri ile ilgili olarak hukuki prosedürlerin başlatılmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir.Rezzan TOPAL Halit TOPÇU Özgül ÇEVİKYön.Krl.Bşk. Yön.Krl.Üye Yön.Krl.Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818365BIST