***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiSuadiye İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu cemil topuzlu cad.yuvam apt. no:32/10 çiftehavuzlar / kadıköy istanbul Serdar Çoskun 0216 302 95 15 0216 386 41 77 27.05.2009İzmir İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Şair Eşrefpaşa Bulvarı No:28 KAt:8 Çankaya Mah. Konak İzmir Kenan Demiral 0232 445 14 20 0232 445 14 12 02.05.2011Ankara İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.1446 Cad.No:12/9 Alternatif İş Merkezi Çukurambar Çankaya/Ankara Özden Yıldırım 0312 440 56 16 0312 440 22 76 30.05.2011Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SANKO HOLDİNG A.Ş. 25000000 TRY 100TOPLAM TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858100BIST