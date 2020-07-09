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***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.07.2020 09:43
GÜNCEL HABERLER


Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Suadiye İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu cemil topuzlu cad.yuvam apt. no:32/10 çiftehavuzlar / kadıköy istanbul Serdar Çoskun 0216 302 95 15 0216 386 41 77 27.05.2009
İzmir İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Şair Eşrefpaşa Bulvarı No:28 KAt:8 Çankaya Mah. Konak İzmir Kenan Demiral 0232 445 14 20 0232 445 14 12 02.05.2011
Ankara İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.1446 Cad.No:12/9 Alternatif İş Merkezi Çukurambar Çankaya/Ankara Özden Yıldırım 0312 440 56 16 0312 440 22 76 30.05.2011

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SANKO HOLDİNG A.Ş. 25000000 TRY 100
TOPLAM TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858100


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 27.609.468 % 10,00  
GLRYH 13,32 8.328.078 % 9,99  
VKFYO 6,39 1.324.391 % 9,98  
PKENT 251,70 373.271 % 9,96  
KENT 914,80 4.809.041 % 9,71  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6550 8,6984 % 0,37  
Frank 7,2977 7,3417 % 0,26  
Riyal 1,8244 1,8335 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.813 3,41  
Altın Gr. 400 400 0,94  
Cumhuriyet 2.589 2.611 5,20  
Tam 2.665 2.679 5,30  
Yarım 1.294 1.310 2,50  
Çeyrek 647 656 1,30  
Gümüş.Ons 18,84 18,86 0,12  
Gümüş Gr. 4,15 4,16 0,03  
B. Petrol 43,24 43,24 -0,06  
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