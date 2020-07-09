***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.07.2020 09:43
Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Suadiye İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu cemil topuzlu cad.yuvam apt. no:32/10 çiftehavuzlar / kadıköy istanbul Serdar Çoskun 0216 302 95 15 0216 386 41 77 27.05.2009
İzmir İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Şair Eşrefpaşa Bulvarı No:28 KAt:8 Çankaya Mah. Konak İzmir Kenan Demiral 0232 445 14 20 0232 445 14 12 02.05.2011
Ankara İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.1446 Cad.No:12/9 Alternatif İş Merkezi Çukurambar Çankaya/Ankara Özden Yıldırım 0312 440 56 16 0312 440 22 76 30.05.2011
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SANKO HOLDİNG A.Ş. 25000000 TRY 100
TOPLAM TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858100
BIST
10:09119.645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 932,42
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.655
En Düşük
119.349
10:096,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8526
10:097,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
10:09400,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,27
|Açılış
|: 400,18
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,42
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|27.609.468
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|8.328.078
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|1.324.391
|% 9,98
|
|PKENT
|251,70
|373.271
|% 9,96
|
|KENT
|914,80
|4.809.041
|% 9,71
|
|TSPOR
|6,93
|3.211.265
|% -10,00
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|SNPAM
|9,10
|666.644
|% -5,50
|
|MRGYO
|2,57
|285.449
|% -4,46
|
|ZOREN
|2,67
|20.559.379
|% -4,30
|
|EKGYO
|2,31
|179.975.606
|% 1,32
|
|KRDMD
|3,29
|115.472.733
|% 0,61
|
|PETKM
|4,35
|63.485.716
|% 1,64
|
|GARAN
|8,22
|55.906.741
|% 0,74
|
|MPARK
|23,20
|31.379.110
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,31
|179.975.606
|% 1,32
|
|KRDMD
|3,29
|115.472.733
|% 0,61
|
|PETKM
|4,35
|63.485.716
|% 1,64
|
|TSKB
|1,32
|19.288.184
|% 0,76
|
|IHLGM
|1,88
|19.762.984
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6550
|8,6984
|% 0,37
|
|Frank
|7,2977
|7,3417
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|3,41
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.611
|5,20
|
|Tam
|2.665
|2.679
|5,30
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|2,50
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,86
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,15
|4,16
|0,03
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|-0,06
|