***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2023 16:25
***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 45.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SANKO HOLDİNG A.Ş. 45000000 TRY 100
TOPLAM TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161869
BIST
'
16:535.523
En Düşük
|Değişim
|: 1,74%
|| 94,25
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.588
16:5325,0999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,2251
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
16:5327,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1780
|Açılış
|: 27,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
16:531.559,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 28,92
|Açılış
|: 1.559,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler16:53
|DERIM
|10,34
|15.973.792
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|147.612.571
|% 9,99
|
|GRSEL
|19,63
|38.906.161
|% 9,97
|
|YAPRK
|69,05
|89.660.651
|% 9,95
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|POLTK
|2.744,30
|73.299.221
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|424.147.316
|% -9,98
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|PASEU
|33,52
|1.903.502.669
|% -7,91
|
|THYAO
|182,20
|7.193.595.822
|% 1,05
|
|AKBNK
|19,78
|4.086.321.414
|% 3,07
|
|YKBNK
|12,83
|3.927.763.756
|% 3,38
|
|ISCTR
|13,67
|2.700.844.997
|% 3,25
|
|GARAN
|31,60
|2.310.332.349
|% 4,08
|
|YKBNK
|12,83
|3.927.763.756
|% 3,38
|
|EKGYO
|7,19
|1.519.094.678
|% 4,81
|
|AKBNK
|19,78
|4.086.321.414
|% 3,07
|
|ISCTR
|13,67
|2.700.844.997
|% 3,25
|
|ZOREN
|2,97
|519.876.073
|% 5,32
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,0701
|25,0999
|% 0,90
|
|Euro
|27,2949
|27,3909
|% 0,65
|
|Sterlin
|31,7869
|31,9464
|% 0,54
|
|Frank
|27,8610
|28,0288
|% 0,63
|
|Riyal
|6,6670
|6,7005
|% 0,82
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|16,63
|
|Altın Gr.
|1.560
|1.560
|29,28
|
|Cumhuriyet
|10.365
|10.525
|438,00
|
|Tam
|10.306
|10.606
|449,27
|
|Yarım
|4.990
|5.155
|128,00
|
|Çeyrek
|2.503
|2.577
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,55
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,26
|0,44
|
|B. Petrol
|72,98
|72,98
|-1,16
|