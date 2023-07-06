***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2023 13:35
***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SANKO HOLDİNG A.Ş. 45000000 TRY 100
TOPLAM 45000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi
İç kontrol sistemi
Risk yönetim sistemi
Teftiş birimi
Araştırma birimi
Bilgi sistemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166210
BIST
'
14:166.182
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 75,67
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.131
En Yüksek
6.208
14:1626,0697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
14:1628,4590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1817
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
14:161.614,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.614,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler14:16
|TETMT
|267,40
|19.124.754
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|131.119.360
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|34.603.687
|% 10,00
|
|YAPRK
|122,20
|55.823.935
|% 9,99
|
|GLBMD
|14,86
|13.928.865
|% 9,99
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,80
|69.311.164
|% -4,97
|
|ATLAS
|4,03
|19.017.180
|% -3,12
|
|MERIT
|52,00
|38.391.366
|% -2,99
|
|ESCAR
|95,00
|63.450.210
|% -2,81
|
|THYAO
|217,80
|5.714.529.863
|% 0,60
|
|TUPRS
|88,00
|3.051.083.681
|% 3,96
|
|SISE
|47,12
|2.741.116.601
|% 2,04
|
|EKGYO
|8,09
|2.534.815.693
|% 3,32
|
|YKBNK
|13,30
|2.429.246.939
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,09
|2.534.815.693
|% 3,32
|
|YKBNK
|13,30
|2.429.246.939
|% 0,30
|
|ZOREN
|3,56
|585.623.556
|% 1,14
|
|ODAS
|8,37
|1.045.024.117
|% 6,35
|
|ISCTR
|14,27
|1.629.508.683
|% 0,14
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0147
|26,0697
|% 0,01
|
|Euro
|28,3850
|28,4590
|% 0,64
|
|Sterlin
|33,2052
|33,3717
|% 0,54
|
|Frank
|29,0149
|29,1897
|% 0,40
|
|Riyal
|6,9322
|6,9670
|% 0,02
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|9,87
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|8,57
|
|Cumhuriyet
|10.809
|10.972
|37,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.222
|5.347
|26,00
|
|Çeyrek
|2.619
|2.674
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,46
|0,06
|
|B. Petrol
|76,91
|76,91
|0,26
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 56 artarak (% 1.08 ) 6, 857
-
14:31XU100
Endeks 6, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 64, 185.00 milyon TL de
-
14:31KRSTL
Yüzde 4.28 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 524, 689 adet işlem
-
14:30BEYAZ
Yüzde 5.40 oranında artışla 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 629, 740 adet işlem
-
14:29TETMT
Yüzde 10.00 oranında artışla 267.40 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 918 adet işlem