***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖZGÜL ÇEVİK Genel Müdür Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜROSMAN SEMİH ULUPINAR MALİ İŞLER,OPERASYON VE BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR KURUMSAL YÖNETİM KOORDİNATÖRÜSERDAR COŞKUN PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici İRTİBAT BÜRO SORUMLUSUSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviÖZGÜL ÇEVİK GENEL MÜDÜROSMAN SEMİH ULUPINAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISIÖZKAN ÖZER OPERASYON YÖNETMENİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197044BIST