***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.09.2023 11:31
***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖZGÜL ÇEVİK Genel Müdür Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
OSMAN SEMİH ULUPINAR MALİ İŞLER,OPERASYON VE BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici DİREKTÖR KURUMSAL YÖNETİM KOORDİNATÖRÜ
SERDAR COŞKUN PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici İRTİBAT BÜRO SORUMLUSU
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ÖZGÜL ÇEVİK GENEL MÜDÜR
OSMAN SEMİH ULUPINAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ÖZKAN ÖZER OPERASYON YÖNETMENİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197044
BIST
'
12:148.213
En Düşük
|Değişim
|: 2,17%
|| 174,11
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.216
12:1427,2096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0678
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2169
En Düşük
27,1205
12:1428,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0078
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8910
12:141.681,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.681,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.678,97
BIST En Aktif Hisseler12:12
|CIMSA
|325,70
|817.628.538
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|155.065.823
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|1.274.031
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|2.551.539
|% 10,00
|
|ISBTR
|353.192,40
|353.192
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|797.121
|% -10,00
|
|KUVVA
|53,90
|4.219.346
|% -5,44
|
|TMPOL
|52,70
|21.627.887
|% -4,36
|
|ATAGY
|9,57
|21.007.106
|% -4,30
|
|EUKYO
|10,39
|5.833.979
|% -4,24
|
|EREGL
|45,42
|4.734.407.663
|% 4,94
|
|TUPRS
|162,80
|3.657.081.127
|% 5,65
|
|THYAO
|229,10
|3.312.543.192
|% 1,33
|
|KRDMD
|29,60
|3.242.920.407
|% 7,56
|
|KONTR
|346,20
|3.072.418.906
|% 8,32
|
|ZOREN
|5,04
|748.104.068
|% 3,49
|
|EKGYO
|8,11
|1.100.763.327
|% 2,53
|
|ISCTR
|25,22
|2.970.507.944
|% 1,29
|
|ADESE
|2,65
|305.878.271
|% 7,29
|
|IHLAS
|1,21
|135.877.115
|% 5,22
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2041
|27,2098
|% 0,25
|
|Euro
|28,9218
|28,9298
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,1410
|33,3072
|% 0,06
|
|Frank
|29,7803
|29,9597
|% -0,11
|
|Riyal
|7,2316
|7,2679
|% 0,25
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-2,83
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|1,15
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|4,00
|
|Tam
|11.113
|11.186
|-4,00
|
|Yarım
|5.574
|5.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|0,38
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:27AYGAZ
Yüzde 8.85 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 443 adet işlem
-
12:26ADESE
Yüzde 7.69 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 886, 755 adet işlem
-
12:24ERBOS
Yüzde 6.48 oranında artışla 170.90 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 988 adet işlem
-
12:23XU100
Endeks 8, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 61, 884.00 milyon TL de
-
12:23KRDMD
Yüzde 7.63 oranında artışla 29.62 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 820, 801 adet işlem