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***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

26.10.2020 14:11
GÜNCEL HABERLER



***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2020
Karar Sayısı
849
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                             SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
 
 
KARAR NUMARASI                    : 849
 
KARAR TARİHİ                            : 26.10.2020
 
TOPLANTI YERİ                          : Şirket Merkezi
                                                            
                       
TOPLANTIYA KATILANLAR    : Rezzan TOPAL
                                                             Özgül ÇEVİK
                                                             Halit TOPÇU
                       
TOPLANTI GÜNDEMİ                :Sorumluluk Beyanı
 
 
KARAR                                            :Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Rezzan TOPAL Başkanlığında Şirket merkezinde toplanıp, aşağıdaki karar alınmıştır.
 
a)      30/09/2020 Dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızca incelendi,
b)      İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir,
c)      İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve  işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır.
 
 
 
 
 
 
Rezzan TOPAL                          Halit TOPÇU                  Özgül ÇEVİK
  Yön.Krl.Bşk.                               Yön.Krl.Üye                     Yön.Krl.Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883723


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