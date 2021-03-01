Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01.03.2021 15:38


ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır.
 
 
 
 
 
 
Rezzan TOPAL                          Halit TOPÇU                  Özgül ÇEVİK
  Yön.Krl.Bşk.                               Yön.Krl.Üye                     Yön.Krl.Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913916


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.527
Değişim :  3,81% |  56,06
Açılış :  1.492  
Önceki Kapanış :  1.471  
En Yüksek
1.527 En Düşük
1.491
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 17,71 5.077.103 % 10,00  
OTKAR 392,70 309.097.599 % 10,00  
UZERB 71,50 1.180.442 % 10,00  
NTHOL 4,84 205.132.542 % 10,00  
MAALT 255,20 68.117.805 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2854 7,2916 % -1,80  
Euro 8,7768 8,7883 % -2,02  
Sterlin 10,1140 10,1647 % -1,91  
Frank 7,9320 7,9798 % -2,43  
Riyal 1,9376 1,9473 % -1,84  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.726 -1,49  
Altın Gr. 404 404 -8,13  
Cumhuriyet 2.697 2.738 -98,00  
Tam 2.685 2.755 -92,97  
Yarım 1.298 1.332 -44,97  
Çeyrek 651 666 -22,49  
Gümüş.Ons 26,59 26,61 0,06  
Gümüş Gr. 6,23 6,23 -0,11  
B. Petrol 63,42 63,42 -1,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru