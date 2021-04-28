***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi28/04/2021Karar Sayısı869Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARIKARAR NUMARASI : 869KARAR TARİHİ : 28.04.2021TOPLANTI YERİ : Şirket MerkeziTOPLANTIYA KATILANLAR : Rezzan TOPALÖzgül ÇEVİKHalit TOPÇUTOPLANTI GÜNDEMİ :Sorumluluk BeyanıKARAR :Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Rezzan TOPAL Başkanlığında Şirket merkezinde toplanıp, aşağıdaki karar alınmıştır.a) 31/03/2021 Dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızca incelendi,b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir,c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır.Rezzan TOPAL Halit TOPÇU Özgül