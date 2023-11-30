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***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği

30.11.2023 14:09
***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği


***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )

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Unvan Değişikliği

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Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Sanko Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Yeni Unvan
Bulls Yatırım Menkul değerler Anonim Şirketi
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/11/2023
Açıklamalar

     Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklık yapısı ve unvanı gerekli  hukuki  işlemler tamamlanarak değişmiş olup  eski ve yeni ortaklık yapımız aşağıda yer almaktadır.
   Şirket unvanı "Bulls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi" olarak esas sözleşme değişiklikleri 30.11.2023 Tarih ve 10969 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmıştır.    Şirketimiz "Bulls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi" unvanı ve yeni ortaklık yapısı ile faaliyetlerine devam edecektir.    Mevcut iletişim kanallarımız ve şubelerimiz ile siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğimizi  bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.    Saygılarımızla,    BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221135


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