***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği
30.11.2023 14:09
***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Sanko Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Yeni Unvan
Bulls Yatırım Menkul değerler Anonim Şirketi
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/11/2023
Açıklamalar
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklık yapısı ve unvanı gerekli hukuki işlemler tamamlanarak değişmiş olup eski ve yeni ortaklık yapımız aşağıda yer almaktadır.
Şirket unvanı "Bulls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi" olarak esas sözleşme değişiklikleri 30.11.2023 Tarih ve 10969 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmıştır. Şirketimiz "Bulls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi" unvanı ve yeni ortaklık yapısı ile faaliyetlerine devam edecektir. Mevcut iletişim kanallarımız ve şubelerimiz ile siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğimizi bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz. Saygılarımızla, BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221135
BIST
'
15:388.027
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 17,27
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.001
En Yüksek
8.049
15:3828,8673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0621
|Açılış
|: 28,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
15:3831,6068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1569
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,5033
15:381.891,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -10,36
|Açılış
|: 1.891,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler15:38
|BINHO
|294,25
|1.165.178.152
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|77.119.114
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|111.389.292
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|156.010.291
|% 10,00
|
|TURGG
|517,00
|22.337.522
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.315.719.188
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.069.782
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|22.702.385
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|7.705.686
|% -9,90
|
|ATATP
|98,75
|334.806.091
|% -7,71
|
|THYAO
|254,75
|4.546.834.680
|% -0,10
|
|SASA
|49,74
|2.281.474.100
|% -2,66
|
|ISCTR
|22,20
|2.178.307.116
|% 1,19
|
|AKBNK
|34,14
|2.043.626.771
|% 0,65
|
|ASELS
|48,98
|1.915.053.774
|% 2,04
|
|ISCTR
|22,20
|2.178.307.116
|% 1,19
|
|EKGYO
|7,45
|691.082.666
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,25
|1.484.539.548
|% -0,47
|
|PETKM
|21,86
|1.393.404.833
|% 1,96
|
|SNGYO
|3,19
|188.376.759
|% 6,33
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8462
|28,8673
|% -0,21
|
|Euro
|31,5780
|31,6068
|% -0,49
|
|Sterlin
|36,4050
|36,5875
|% -0,52
|
|Frank
|32,8390
|33,0368
|% -0,35
|
|Riyal
|7,6689
|7,7074
|% -0,23
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,08
|% 0,66
|
|Platin
|939,90
|941,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,38
|1.024,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,59
|83,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,99
|2.038,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:38
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-
15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 94 artarak (% 0.15 ) 8, 649
-
15:53ICBCT
Yüzde 5.09 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 630, 049 adet işlem
-
15:52SELEC
Yüzde 5.64 oranında artışla 56.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 851, 056 adet işlem
-
15:51ICBCT
Yüzde 5.21 oranında artışla 17.56 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 585, 224 adet işlem
-
15:50AKYHO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 234, 843 adet işlem