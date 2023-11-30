***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği









***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanSanko Yatırım Menkul Değerler Anonim ŞirketiYeni UnvanBulls Yatırım Menkul değerler Anonim ŞirketiUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi30/11/2023AçıklamalarSanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklık yapısı ve unvanı gerekli hukuki işlemler tamamlanarak değişmiş olup eski ve yeni ortaklık yapımız aşağıda yer almaktadır.Şirket unvanı "Bulls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi" olarak esas sözleşme değişiklikleri 30.11.2023 Tarih ve 10969 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmıştır. Şirketimiz "Bulls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi" unvanı ve yeni ortaklık yapısı ile faaliyetlerine devam edecektir. Mevcut iletişim kanallarımız ve şubelerimiz ile siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğimizi bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz. Saygılarımızla, BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221135BIST