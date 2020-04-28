***SNKRN* *ATA* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.04.2020 09:11
***SNKRN******ATA******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATA, ATAGY, SNKRN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840571
BIST
13:09101.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 268,89
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
13:096,9945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
13:097,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0427
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6150
En Düşük
7,5499
13:09384,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,88
|Açılış
|: 384,40
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.513.245
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|272.580
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|603.889
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.485.653
|% 10,00
|
|MPARK
|16,30
|266.459.281
|% 9,99
|
|CASA
|18,09
|382.652
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|238.866
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,52
|69.997
|% -9,57
|
|BMELK
|2,85
|538.595
|% -9,52
|
|MZHLD
|13,23
|53.240
|% -5,50
|
|ECILC
|5,28
|682.379.258
|% 3,33
|
|GARAN
|8,45
|596.200.868
|% 1,08
|
|THYAO
|10,82
|427.243.921
|% 0,00
|
|ASELS
|27,46
|337.054.502
|% -0,07
|
|MPARK
|16,30
|266.459.281
|% 9,99
|
|ECILC
|5,28
|682.379.258
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,13
|164.177.758
|% 0,47
|
|GARAN
|8,45
|596.200.868
|% 1,08
|
|TSKB
|1,07
|60.664.231
|% 0,94
|
|PETKM
|3,54
|185.467.206
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7085
|8,7522
|% 0,58
|
|Frank
|7,1563
|7,1994
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,27
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|-6,00
|
|Tam
|2.527
|2.581
|-6,10
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-3,00
|
|Çeyrek
|617
|631
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|23,24
|23,24
|0,17
|