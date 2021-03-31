***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.03.2021 10:39
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SNKRN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNKRN.NSE (Yakın İzleme Pazarı), Alıcı Üye: IAZ, Satıcı Üye: IAZ (Fiyat: 37,80 TL, Miktar: 99.206 adet)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922064
BIST
11:081.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.403
En Düşük
1.395
11:088,3434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2962
11:089,8469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0726
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7349
11:08452,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,19
|Açılış
|: 452,52
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler11:08
|ALCAR
|412,60
|29.134.849
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|BURVA
|31,04
|1.564.687
|% 9,99
|
|JANTS
|683,60
|10.057.123
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|9.232.155
|% 9,97
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|DIRIT
|5,50
|66.050
|% -5,17
|
|GARAN
|6,78
|646.366.686
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,30
|235.018.123
|% 1,82
|
|SASA
|46,36
|234.258.705
|% 4,27
|
|FROTO
|193,90
|216.789.411
|% -1,92
|
|KRDMD
|7,07
|214.761.385
|% -0,14
|
|SKBNK
|1,21
|125.847.150
|% 0,83
|
|GARAN
|6,78
|646.366.686
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|85.621.182
|% -0,52
|
|TSKB
|1,36
|42.534.564
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,07
|214.761.385
|% -0,14
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3394
|8,3434
|% 0,24
|
|Euro
|9,8288
|9,8469
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,4566
|11,5140
|% 0,38
|
|Frank
|8,8369
|8,8902
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2214
|2,2326
|% 0,31
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-0,78
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|64,37
|64,37
|0,20
|