***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [SNKRN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.'nin ticaret unvanının SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 18/02/2022 tarihinden itibaren SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002351BIST