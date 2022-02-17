***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.02.2022 12:35
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.'nin ticaret unvanının SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 18/02/2022 tarihinden itibaren SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002351
BIST
13:532.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,18
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
13:5313,6183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0214
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6310
En Düşük
13,5639
13:5315,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0348
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5294
En Düşük
15,4100
13:53826,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 8,10
|Açılış
|: 826,59
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler13:52
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.042.436
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|10.530.685
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|18.515.395
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,06
|55.967.543
|% 9,36
|
|PKENT
|640,80
|1.393.740
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|2.753.755
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.172.409
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|10.842.807
|% -9,87
|
|DZGYO
|3,03
|21.195.715
|% -9,82
|
|THYAO
|29,80
|3.994.052.859
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,86
|1.198.381.348
|% -0,08
|
|TUPRS
|196,80
|930.347.724
|% 0,61
|
|EREGL
|28,62
|878.741.475
|% 1,56
|
|TAVHL
|40,40
|567.822.949
|% 3,11
|
|YKBNK
|4,06
|554.490.413
|% 1,25
|
|THYAO
|29,80
|3.994.052.859
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,86
|1.198.381.348
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,35
|216.154.554
|% -0,42
|
|ODAS
|1,32
|83.704.218
|% 0,76
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6125
|13,6183
|% 0,16
|
|Euro
|15,5030
|15,5159
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,4930
|18,5858
|% 0,36
|
|Frank
|14,7345
|14,8233
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6212
|3,6394
|% 0,25
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|14,22
|
|Altın Gr.
|826
|826
|7,95
|
|Cumhuriyet
|5.490
|5.573
|78,00
|
|Tam
|5.460
|5.597
|73,49
|
|Yarım
|2.639
|2.707
|35,55
|
|Çeyrek
|1.324
|1.354
|17,77
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|92,87
|92,87
|-1,94
|