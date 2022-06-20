***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SNKRN]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin (Şirket) vadesi geçmiş kamu ve finansal borçlarının bulunması sebebiyle Kotasyon Yönergesi'nin 36/1. maddesi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınma gerekçelerinin henüz tümüyle ortadan kalkmadığı ve 8/1-c maddesindeki koşulun sağlanamadığı dikkate alınarak Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038314BIST