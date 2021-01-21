***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
21.01.2021 19:19
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
22/01/2021
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
SNKRN.E pay sırası Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin "İşlem görmenin geçici olarak durdurulması" başlıklı 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer aldığı üzere SNKRN.E payının piyasasında sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini önleyecek şekilde anormal piyasa hareketlerinin oluşması kapsamında iki gün süreyle (22 Ocak 2021 ve 25 Ocak 2021 tarihlerinde) işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903758
BIST
18:051.552
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -17,78
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.552
18:057,3681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0510
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
18:058,9579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0277
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
18:05441,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -3,93
|Açılış
|: 441,81
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
440,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|15,95
|54.103.798
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|2.299.802
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|4.301.451
|% 10,00
|
|VERTU
|19,27
|72.670.225
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,24
|3.303.129
|% 9,99
|
|YONGA
|34,54
|3.928.513
|% -9,86
|
|ORMA
|18,00
|1.033.077
|% -9,09
|
|ARTI
|7,82
|3.410.724
|% -7,57
|
|BASCM
|15,50
|1.571.904
|% -7,02
|
|JANTS
|490,10
|39.719.762
|% -7,00
|
|ODAS
|3,88
|649.850.160
|% 2,11
|
|HLGYO
|3,87
|578.616.080
|% 9,94
|
|IHLGM
|1,46
|353.526.839
|% 0,69
|
|OYAKC
|8,75
|266.099.432
|% 0,57
|
|SOKM
|14,16
|256.206.591
|% -2,01
|
|IHLGM
|1,46
|353.526.839
|% 0,69
|
|OYAKC
|8,75
|266.099.432
|% 0,57
|
|PEKGY
|2,44
|64.074.990
|% -0,41
|
|TURSG
|7,01
|155.557.212
|% -1,27
|
|BNTAS
|4,92
|94.136.298
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3627
|7,3688
|% -0,68
|
|Euro
|8,9508
|8,9582
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,0912
|10,1419
|% -0,03
|
|Frank
|8,2824
|8,3323
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9588
|1,9686
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-6,37
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,19
|56,19
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59JANTS
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 499.70 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 895 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, MGROS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 51 kaybederek (% -1.04 ) 1, 378
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, INTEM, TACTR, ESCOM, HURGZ, AYCES, SEKUR, VERTU, TGSAS, PKENT
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17:57
INVEO, COSMO, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında