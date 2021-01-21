***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [SNKRN]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıSENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi22/01/2021Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarSNKRN.E pay sırası Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin "İşlem görmenin geçici olarak durdurulması" başlıklı 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer aldığı üzere SNKRN.E payının piyasasında sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini önleyecek şekilde anormal piyasa hareketlerinin oluşması kapsamında iki gün süreyle (22 Ocak 2021 ve 25 Ocak 2021 tarihlerinde) işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903758BIST