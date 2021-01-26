***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
26.01.2021 09:42
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
22/01/2021
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
26/01/2021
Sıra Açma Saati
09:40
Açıklamalar
22 ve 25 Ocak 2021 tarihlerinde işleme kapatılan SNKRN.E pay sırası bugün seans başından itibaren işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904317
BIST
12:241.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.543
En Düşük
1.517
12:247,3882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3774
12:248,9640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0358
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
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9,0211
En Düşük
8,9545
12:24440,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,46
|Açılış
|: 440,33
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
439,68
BIST En Aktif Hisseler12:24
|SANKO
|11,44
|31.827.872
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|40.517.334
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.254.756
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.465.088
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|PKENT
|1.349,10
|3.229.265
|% -9,99
|
|POLTK
|441,50
|1.586.751
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,50
|1.067.294.080
|% 1,21
|
|GARAN
|9,61
|996.474.746
|% 0,73
|
|KARSN
|5,42
|662.912.089
|% 4,23
|
|KOZAL
|121,20
|569.401.495
|% -0,16
|
|ODAS
|4,01
|399.927.850
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,50
|1.067.294.080
|% 1,21
|
|SKBNK
|1,54
|323.531.008
|% -0,65
|
|TSKB
|1,95
|362.919.052
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,54
|232.876.173
|% -1,91
|
|TEKTU
|2,49
|302.122.418
|% 4,18
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3841
|7,3882
|% -0,22
|
|Euro
|8,9599
|8,9640
|% -0,40
|
|Sterlin
|10,0614
|10,1118
|% -0,29
|
|Frank
|8,2798
|8,3297
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9640
|1,9738
|% -0,20
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-3,64
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|-16,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|-16,06
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-7,77
|
|Çeyrek
|704
|721
|-3,88
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,66
|55,66
|-0,02
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