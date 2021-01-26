***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [SNKRN]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıSENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi22/01/2021Sıra Açma Başlangıç Tarihi26/01/2021Sıra Açma Saati09:40Açıklamalar22 ve 25 Ocak 2021 tarihlerinde işleme kapatılan SNKRN.E pay sırası bugün seans başından itibaren işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904317BIST