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***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği

01.07.2020 09:02
GÜNCEL HABERLER



***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )

İlgili Şirketler [SNKRN]
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Türkçe
Pazar Değişikliği

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Açıklamalar

Payları Ana Pazar'da işlem gören  ve daha önce 21/10/2019 tarihinde Kotasyon Yönergesinin 35/1-d maddesi kapsamında uyarılan Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin (Şirket), 31/12/2019 ve 30/03/2020 tarihli finansal tablolarında özsermaye/sermaye oranının 1/3'ün altında olması ve Şirketin vadesi geçmiş finansal, kamu ve ticari borcu olması nedenleriyle 31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüşü ve sermaye artırım sürecinin tamamlanamamış olduğu da dikkate alınarak Kotasyon Yönergesinin 35/1-d ve 35/1-f maddeleri kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, 35/3 maddesi kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 01/07/2020 tarihinde kapatılmasına ve 02/07/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına karar verilmiştir.
Bildirim İçeriği

Pazar Değişikliği

Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. SNKRN Ana Pazar (Grup 2) Yakın İzleme Pazarı 02/07/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853643


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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MRGYO 1,98 11.033.035 % 8,79  
AKMGY 39,40 663.068 % 8,54  
AYEN 5,95 12.970.649 % 7,99  
KRDMA 4,45 7.909.951 % 6,46  
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Alış Satış %  
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Sterlin 8,4650 8,5075 % -0,11  
Frank 7,2054 7,2488 % -0,00  
Riyal 1,8220 1,8311 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 4,06  
Altın Gr. 393 393 0,82  
Cumhuriyet 2.543 2.562 5,40  
Tam 2.617 2.629 5,60  
Yarım 1.271 1.286 2,70  
Çeyrek 636 644 1,40  
Gümüş.Ons 18,25 18,30 0,08  
Gümüş Gr. 4,02 4,02 0,01  
B. Petrol 41,82 41,82 0,55  
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