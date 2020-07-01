***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
01.07.2020 09:02
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
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Pazar Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören ve daha önce 21/10/2019 tarihinde Kotasyon Yönergesinin 35/1-d maddesi kapsamında uyarılan Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin (Şirket), 31/12/2019 ve 30/03/2020 tarihli finansal tablolarında özsermaye/sermaye oranının 1/3'ün altında olması ve Şirketin vadesi geçmiş finansal, kamu ve ticari borcu olması nedenleriyle 31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüşü ve sermaye artırım sürecinin tamamlanamamış olduğu da dikkate alınarak Kotasyon Yönergesinin 35/1-d ve 35/1-f maddeleri kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, 35/3 maddesi kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 01/07/2020 tarihinde kapatılmasına ve 02/07/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına karar verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. SNKRN Ana Pazar (Grup 2) Yakın İzleme Pazarı 02/07/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853643
BIST
10:02117.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 611,34
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
117.108
10:026,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 41,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 41,2700
|
6,8568
En Düşük
6,8445
10:027,7001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3800
|
7,7058
En Düşük
7,6839
10:02393,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,91
|Açılış
|: 4,03
|
|Önceki Kapanış
|: 4,02
|
4,03
En Düşük
4,00
BIST En Aktif Hisseler
|TRGYO
|3,66
|53.223.013
|% 9,91
|
|MRGYO
|1,98
|11.033.035
|% 8,79
|
|AKMGY
|39,40
|663.068
|% 8,54
|
|AYEN
|5,95
|12.970.649
|% 7,99
|
|KRDMA
|4,45
|7.909.951
|% 6,46
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|TKURU
|15,00
|3.090
|% -8,37
|
|ULAS
|5,51
|299.673
|% -6,45
|
|GLRYH
|13,30
|406.422
|% -5,61
|
|KSTUR
|54,05
|5.297
|% -5,59
|
|KRDMD
|3,23
|91.181.318
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,08
|72.366.846
|% 1,46
|
|GARAN
|8,51
|70.294.152
|% 0,59
|
|ASELS
|32,74
|58.276.925
|% 0,80
|
|TRGYO
|3,66
|53.223.013
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,08
|72.366.846
|% 1,46
|
|SKBNK
|1,50
|42.917.157
|% 3,45
|
|KRDMD
|3,23
|91.181.318
|% -0,62
|
|TRGYO
|3,66
|53.223.013
|% 9,91
|
|ADESE
|2,07
|26.087.506
|% 2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4650
|8,5075
|% -0,11
|
|Frank
|7,2054
|7,2488
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,06
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|5,40
|
|Tam
|2.617
|2.629
|5,60
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|2,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,30
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,01
|
|B. Petrol
|41,82
|41,82
|0,55
|