***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği









***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )İlgili Şirketler [SNKRN]İlgili Fonlar []TürkçePazar DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören ve daha önce 21/10/2019 tarihinde Kotasyon Yönergesinin 35/1-d maddesi kapsamında uyarılan Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin (Şirket), 31/12/2019 ve 30/03/2020 tarihli finansal tablolarında özsermaye/sermaye oranının 1/3'ün altında olması ve Şirketin vadesi geçmiş finansal, kamu ve ticari borcu olması nedenleriyle 31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüşü ve sermaye artırım sürecinin tamamlanamamış olduğu da dikkate alınarak Kotasyon Yönergesinin 35/1-d ve 35/1-f maddeleri kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, 35/3 maddesi kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 01/07/2020 tarihinde kapatılmasına ve 02/07/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına karar verilmiştir.Bildirim İçeriğiPazar DeğişikliğiPazar DeğişikliğiŞirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama TarihiSenkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. SNKRN Ana Pazar (Grup 2) Yakın İzleme Pazarı 02/07/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853643BIST