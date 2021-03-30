***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler SNKRNİlgili Şirket Ünvanı SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.Satışa Konu Paylar 99206Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 99.206 1,28Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Bülent Çobanoğluİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 37,8Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 31,5-37,8İşlem Tarihi 31.03.2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı -Ek AçıklamalarPayları Borsamızın Yakın İzleme Pazar'ında işlem gören Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin (Şirket) 7.750.000 olan çıkarılmış sermayesinin 7.849.206 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 99.206 TL nominal değerli B grubu payların satışı, tahsisli olarak ortaklardan Bülent Çobanoğlu'na, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 31/03/2021 tarihinde, beher pay için 37,80 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921912BIST