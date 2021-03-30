***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
30.03.2021 18:11
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler SNKRN
İlgili Şirket Ünvanı SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
Satışa Konu Paylar 99206
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 99.206 1,28
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Bülent Çobanoğlu
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 37,8
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 31,5-37,8
İşlem Tarihi 31.03.2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı -
Ek Açıklamalar
Payları Borsamızın Yakın İzleme Pazar'ında işlem gören Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin (Şirket) 7.750.000 olan çıkarılmış sermayesinin 7.849.206 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 99.206 TL nominal değerli B grubu payların satışı, tahsisli olarak ortaklardan Bülent Çobanoğlu'na, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 31/03/2021 tarihinde, beher pay için 37,80 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921912
BIST
18:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
18:058,3509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1514
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
18:059,7926
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1249
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
18:05452,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,10
|Açılış
|: 452,04
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|375,10
|115.038.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|14.185.383
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|73.601.662
|% 9,98
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|FROTO
|197,70
|1.792.222.704
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.042.717.736
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|576.266.190
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3495
|8,3543
|% 1,89
|
|Euro
|9,7950
|9,8023
|% 1,39
|
|Sterlin
|11,4213
|11,4786
|% 1,62
|
|Frank
|8,8225
|8,8757
|% 1,59
|
|Riyal
|2,2199
|2,2311
|% 1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-27,51
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|-1,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 160 adet işlem
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Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
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17:55EUYO
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