Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

30.03.2021 18:11



***SNKRN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler SNKRN
İlgili Şirket Ünvanı SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
Satışa Konu Paylar 99206

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 99.206 1,28

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Bülent Çobanoğlu
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 37,8
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 31,5-37,8
İşlem Tarihi 31.03.2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı -

Ek Açıklamalar
Payları Borsamızın Yakın İzleme Pazar'ında işlem gören Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin (Şirket) 7.750.000 olan çıkarılmış sermayesinin 7.849.206 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 99.206 TL nominal değerli B grubu payların satışı, tahsisli olarak ortaklardan Bülent Çobanoğlu'na, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 31/03/2021 tarihinde, beher pay için 37,80 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921912


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.396
Değişim :  0,23% |  3,22
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.401 En Düşük
1.371
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 375,10 115.038.713 % 10,00  
FRIGO 35,20 14.185.383 % 10,00  
JANTS 621,50 155.243.671 % 10,00  
VANGD 6,93 20.379.379 % 10,00  
BRYAT 437,60 73.601.662 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3495 8,3543 % 1,89  
Euro 9,7950 9,8023 % 1,39  
Sterlin 11,4213 11,4786 % 1,62  
Frank 8,8225 8,8757 % 1,59  
Riyal 2,2199 2,2311 % 1,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.685 -27,51  
Altın Gr. 452 452 0,76  
Cumhuriyet 2.978 3.023 5,00  
Tam 2.964 3.041 4,96  
Yarım 1.433 1.471 2,40  
Çeyrek 719 736 1,20  
Gümüş.Ons 24,06 24,09 -0,57  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,04  
B. Petrol 63,89 63,89 -1,03  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru