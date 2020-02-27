***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 13:33
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNKRN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821970
BIST
16:20111.753
En Yüksek
|Değişim
|: -2,97%
|| -3.418,39
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
16:206,1699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,1630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
16:206,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0702
|Açılış
|: 6,7520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7677
En Düşük
6,6963
16:20327,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 3,87
|Açılış
|: 327,72
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,80
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|60.128.010
|% 14,97
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|FMIZP
|50,20
|44.621.620
|% 8,85
|
|TSPOR
|5,29
|44.213.762
|% -13,28
|
|ALGYO
|15,63
|142.539.446
|% -12,19
|
|SNPAM
|5,63
|1.807.623
|% -10,63
|
|MRSHL
|53,90
|16.313.533
|% -10,17
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|THYAO
|12,54
|2.167.269.534
|% -5,29
|
|ASELS
|28,00
|960.392.727
|% -3,45
|
|KRDMD
|2,78
|760.502.544
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,32
|517.061.621
|% -0,75
|
|GARAN
|10,24
|434.314.083
|% -3,67
|
|IHLGM
|1,32
|517.061.621
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,78
|760.502.544
|% -4,47
|
|EKGYO
|1,49
|322.362.017
|% -1,97
|
|THYAO
|12,54
|2.167.269.534
|% -5,29
|
|ODAS
|2,08
|292.892.641
|% -4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9389
|7,9787
|% 0,25
|
|Frank
|6,3366
|6,3748
|% 0,97
|
|Riyal
|1,6385
|1,6468
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|16,87
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.169
|2.202
|21,00
|
|Tam
|2.159
|2.213
|23,67
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|11,45
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,73
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,33
|51,33
|-1,48
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