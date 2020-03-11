***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:48
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNKRN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNKRN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827069
BIST
15:3999.161
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -1.901,79
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.968
15:396,1972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0407
|Açılış
|: 6,1740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
15:397,0317
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0841
|Açılış
|: 6,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
15:39330,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,24
|Açılış
|: 330,83
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,84
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|41.378.289
|% 19,79
|
|ECILC
|3,92
|212.007.443
|% 17,72
|
|DEVA
|9,71
|141.121.912
|% 17,13
|
|SELEC
|7,12
|93.544.203
|% 15,77
|
|VKING
|3,37
|20.764.709
|% 13,85
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,97
|266.731.760
|% -16,77
|
|RYGYO
|5,02
|21.626.922
|% -15,49
|
|MRGYO
|0,83
|10.915.359
|% -15,31
|
|OYAYO
|4,78
|671.514
|% -14,95
|
|ASELS
|25,26
|815.690.447
|% -2,47
|
|THYAO
|9,50
|607.553.286
|% -4,71
|
|GARAN
|9,42
|372.937.854
|% 0,75
|
|TSPOR
|3,97
|266.731.760
|% -16,77
|
|GSRAY
|2,26
|223.443.455
|% -12,06
|
|IHLGM
|1,08
|148.767.889
|% -9,24
|
|CEMAS
|0,87
|120.850.137
|% -13,00
|
|ODAS
|1,53
|185.979.110
|% -11,05
|
|ADESE
|1,26
|132.978.227
|% 0,80
|
|GSRAY
|2,26
|223.443.455
|% -12,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9684
|8,0084
|% 0,52
|
|Frank
|6,5886
|6,6283
|% 1,00
|
|Riyal
|1,6404
|1,6487
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|18,16
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,49
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.183
|2.237
|27,87
|
|Yarım
|1.055
|1.082
|13,49
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,74
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,19
|36,19
|-1,03
|