***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 16:19
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNKRN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827086
BIST
16:0599.672
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.390,92
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:056,1963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0398
|Açılış
|: 6,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:057,0271
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0795
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:05331,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 5,02
|Açılış
|: 331,60
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|227.817.297
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.627.639
|% 19,79
|
|DEVA
|9,89
|151.025.014
|% 19,30
|
|SELEC
|7,28
|101.676.594
|% 18,37
|
|ECZYT
|10,75
|101.963.917
|% 16,97
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|4,01
|276.491.417
|% -15,93
|
|OYAYO
|4,78
|674.726
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|11.161.162
|% -14,94
|
|OZBAL
|1,55
|2.196.642
|% -14,84
|
|ASELS
|25,24
|869.200.882
|% -2,55
|
|THYAO
|9,48
|679.658.576
|% -4,91
|
|GARAN
|9,47
|407.004.540
|% 1,28
|
|TSPOR
|4,01
|276.491.417
|% -15,93
|
|GSRAY
|2,25
|233.136.973
|% -12,45
|
|IHLGM
|1,08
|160.485.227
|% -9,24
|
|CEMAS
|0,88
|128.838.542
|% -12,00
|
|ODAS
|1,54
|200.579.627
|% -10,47
|
|ADESE
|1,28
|138.961.308
|% 2,40
|
|GSRAY
|2,25
|233.136.973
|% -12,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9917
|8,0318
|% 0,81
|
|Frank
|6,6114
|6,6512
|% 1,35
|
|Riyal
|1,6452
|1,6535
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|16,69
|
|Altın Gr.
|332
|332
|5,03
|
|Cumhuriyet
|2.196
|2.229
|35,00
|
|Tam
|2.187
|2.242
|32,29
|
|Yarım
|1.057
|1.084
|15,62
|
|Çeyrek
|530
|542
|7,81
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|35,87
|35,87
|-1,35
|